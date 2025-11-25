Верховный Суд разъяснил допустимость фотоснимков и схем ДТП, полученных до внесения сведений в ЕРДР

Верховный Суд рассмотрел дело о ДТП, в котором суды предыдущих инстанций по-разному оценили допустимость фотоснимков и схемы места происшествия, составленных для внесения сведений в ЕРДР, и пришел к выводу, что такие материалы могут быть доказательствами, если они созданы в рамках законной процедуры фиксации происшествия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда выразил свою правовую позицию относительно того, можно ли составлять схему ДТП до внесения сведений в ЕРДР, а также может ли такая схема быть признана недопустимым доказательством, если при её составлении были допущены ошибки.

Отмечается, что тот факт, что схема ДТП была получена до внесения сведений в ЕРДР, поскольку составлена в рамках оформления материалов дела об административном правонарушении, не свидетельствует о недопустимости такого доказательства, учитывая, что она была составлена во время осуществления предусмотренной законом процедуры на момент фиксации последствий ДТП.

Недостатки схемы ДТП, связанные с несоблюдением требований Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме, не могут быть основанием для признания доказательства недопустимым, поскольку такие последствия имеют место лишь при существенном нарушении порядка получения доказательств, установленного УПК.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу прокурора на решение Ивано-Франковского апелляционного суда в уголовном производстве по обвинению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

В кассационном порядке была проверена законность и обоснованность постановления апелляционной инстанции, которым оставлен в силе оправдательный приговор местного суда.

Обстоятельства дела

По версии стороны обвинения, водитель автомобиля «Renault Logan», двигаясь в селе Угринов Ивано-Франковской области, проявила невнимательность, не выбрала безопасную скорость, не соблюдала дистанцию и столкнулась с мотороллером, водитель которого снижал скорость для поворота налево. В результате ДТП водитель двухколёсного транспортного средства получил телесные повреждения средней тяжести.

Местный суд пришёл к выводу, что обвинение не доказано, а доказательная база является неполной и противоречивой, поскольку досудебное расследование было начато с существенным пропуском времени, без проведения необходимых первоочередных следственных действий, должного осмотра места происшествия и изъятия транспортных средств.

Районный суд признал водительницу невиновной и оправдал в связи с недоказанностью состава уголовного правонарушения. Суд отклонил ряд доказательств, признав их недопустимыми или ненадлежащими: фотоснимки с места ДТП, протокол об административном правонарушении, схему ДТП, результаты следственного эксперимента и часть экспертных заключений.

Суд первой инстанции признал недопустимыми также отдельные экспертные заключения и результаты следственного эксперимента, с чем частично согласился и апелляционный суд.

Апелляционный суд согласился с оправданием, оставив приговор без изменений. При этом апелляционная инстанция признала фотоснимки допустимыми, но отметила, что они не влияют на общий вывод об отсутствии доказанности вины. Суд также считал, что основные недостатки досудебного расследования делают невозможным установление механизма ДТП и роли каждого из её участников.

Позиции сторон в кассационной инстанции

Прокурор настаивал на том, что суды неправильно оценили доказательства и допустили существенные процессуальные нарушения. В частности, он обращал внимание на отсутствие обоснования отклонения фотоснимков и схемы ДТП, считал чрезмерными требования местного суда относительно оформления этих материалов и подчёркивал, что такие документы были созданы в рамках фиксации административного правонарушения и могли быть использованы в уголовном производстве.

Защита и оправданная водительница возражали против доводов прокурора и просили оставить судебные решения без изменений.

Выводы Верховного Суда

Кассационная инстанция подчеркнула, что не имеет права самостоятельно переоценивать факты или исследовать доказательства, однако может проверять соблюдение процессуального закона и законность формирования доказательной базы.

Верховный Суд отметил, что сам факт составления схемы ДТП и фотоснимков до внесения сведений в ЕРДР не является основанием для автоматического признания их недопустимыми, если они созданы во время законной процедуры фиксации события. Недостатки таких материалов могут влиять на их достоверность, но не всегда влекут за собой утрату допустимости.

Суд указал, что апелляционная инстанция не дала надлежащей оценки доводам прокурора относительно ряда доказательств и не проверила в полной мере правильность их оценки судом первой инстанции, чем нарушила требования статей 404, 409, 420 УПК Украины.

Такое неполное исследование доводов апелляционных жалоб привело к преждевременному выводу об отсутствии состава уголовного правонарушения.

Верховный Суд констатировал необходимость нового апелляционного рассмотрения, поскольку переоценка доказательств и установление их взаимосвязи относятся к полномочиям именно суда фактов, а не кассационной инстанции.

Кассационная жалоба прокурора удовлетворена частично.

Постановление апелляционного суда отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле № 352/2389/20 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.