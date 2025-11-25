  1. Публікації
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій

19:08, 25 листопада 2025
Обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру  суперечить Конституції та не гарантує оцінки професійних навичок кандидата.
Юридична спільнота виступає проти обрання на посаду Генпрокурора через конкурсну процедуру: посилаються на Конституцію та сумніви у компетентності конкурсних комісій
Суддя Конституційного Суду України у відставці та колишній перший заступник Генерального прокурора Сергій Винокуров виступив проти пропозиції запровадити конкурс на посаду Генерального прокурора. На його переконання, сама ідея конкурсу суперечить Конституції, де вже визначено порядок призначення керівника прокуратури.

Винокуров наголосив, що Основний закон чітко окреслює, хто може обіймати цю посаду і хто має право призначати Генпрокурора. Тому, за його словами, залучення конкурсних комісій або громадських організацій не має сенсу.

Генерального прокурора України призначає Президент України за згодою Верховної Ради України. Процедура відбувається у два етапи:

  1. Президент України вносить письмове подання на кандидатуру Генерального прокурора.
  2. Верховна Рада України розглядає подання і надає згоду на призначення кандидата. Порядок надання згоди регулюється Регламентом Верховної Ради України.

Таким чином, призначення Генерального прокурора є спільною компетенцією Президента та Верховної Ради: Президент обирає кандидата, а парламент підтверджує його призначення.

Колишній суддя також поставив під сумнів здатність конкурсних комісій об’єктивно визначити найкращого кандидата. Він вважає, що такі структури не володіють достатніми знаннями щодо специфіки роботи прокуратури та не зможуть оцінити професійний шлях претендента з “низових” посад.

“Генеральний прокурор повинен знати роботу найнижчої ланки, проблеми кадрової політики та організації діяльності”, — підкреслив Винокуров, додавши, що саме ці навички визначають ефективність роботи прокуратури.

На його думку, конкурс не дозволяє перевірити такі компетентності, а учасники відбору можуть лише створити враження підготовленості або особистої привабливості.

Підсумовуючи, суддя у відставці заявив, що визначати майбутнього Генпрокурора мають ті органи, які прямо названі в Конституції, а не конкурсні комісії.

19:08, 25 листопада 2025

