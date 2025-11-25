Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

Судья Конституционного Суда Украины в отставке и бывший первый заместитель Генерального прокурора Сергей Винокуров выступил против предложения внедрить конкурс на должность Генерального прокурора. По его убеждению, сама идея конкурса противоречит Конституции, где уже определен порядок назначения руководителя прокуратуры.

Винокуров подчеркнул, что Основной закон четко определяет, кто может занимать эту должность и кто имеет право назначать Генпрокурора. Поэтому, по его словам, привлечение конкурсных комиссий или общественных организаций не имеет смысла.

Генерального прокурора Украины назначает Президент Украины с согласия Верховной Рады Украины. Процедура проходит в два этапа:

Президент вносит письменное представление на кандидатуру Генерального прокурора. Верховная Рада рассматривает представление и дает согласие на назначение кандидата. Порядок предоставления согласия регулируется Регламентом Верховной Рады Украины.

Таким образом, назначение Генерального прокурора является совместной компетенцией Президента и Верховной Рады: Президент выбирает кандидата, а парламент подтверждает его назначение.

Бывший судья также поставил под сомнение способность конкурсных комиссий объективно определить лучшего кандидата. Он считает, что такие структуры не обладают достаточными знаниями о специфике работы прокуратуры и не могут оценить профессиональный путь претендента с “низовых” должностей.

“Генеральный прокурор должен знать работу самой низшей ланки, проблемы кадровой политики и организации деятельности”, — подчеркнул Винокуров, добавив, что именно эти навыки определяют эффективность работы прокуратуры.

По его мнению, конкурс не позволяет проверить такие компетенции, а участники отбора могут лишь создать впечатление подготовленности или личной привлекательности.

Подводя итог, судья в отставке заявил, что определять будущего Генерального прокурора должны те органы, которые прямо указаны в Конституции, а не конкурсные комиссии.

