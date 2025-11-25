У Німеччині дитина випила воду з McDonald’s і потрапила до лікарні — у пляшці був засіб для чищення

2-річна дівчинка зробила ковток із пляшки води з Happy Meal, у якій замість напою була хімічна рідина.

Фото: Emile Wamsteker | Bloomberg | Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині 2-річна дівчинка потрапила до лікарні після того, як випила рідину з пляшки води, придбаної у McDonald’s у складі Happy Meal. Усередині був, ймовірно, засіб для дезінфекції. Про це повідомляє Independent.

Що трапилося

Інцидент трапився у місті Кассель. Мати дитини, 34-річна Катаріна Шлемм, розповіла, що придбала для доньки Happy Meal із пляшкою негазованої води. Уже на парковці вона дала її дитині.

Після першого ковтка дівчинка різко почервоніла та почала кричати. Пляшка, за словами матері, була щільно запакована, але всередині знаходилася «рідка речовина з різким алкогольним запахом», схожа на дезінфектор або мийний засіб.

Реакція персоналу та медиків

Жінка стверджує, що співробітники закладу не відреагували на її скаргу належним чином, тому вона самостійно викликала швидку допомогу. Медики оглянули дитину на місці, після чого доправили до лікарні для додаткових перевірок.

Лікарі повідомили, що дівчинка уникнула тяжких ушкоджень — ймовірно, через те, що випила дуже мало.

Розслідування поліції

Поліція припускає, що пляшку могли використовувати працівники для прибирання, після чого її помилково повернули до обігу. Справу розслідують як можливе необережне спричинення тілесних ушкоджень.

Пляшку направили на лабораторну експертизу, яка має встановити, що саме в ній було.

Що кажуть у McDonald’s

У компанії заявили, що «глибоко стурбовані подією», але утримуються від детальних коментарів до завершення розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.