В Германии ребенок выпил воду из McDonald’s и попал в больницу — в бутылке было чистящее средство

В Германии 2-летняя девочка попала в больницу после того, как выпила жидкость из бутылки воды, купленной в McDonald’s в составе Happy Meal. Внутри, вероятно, находилось дезинфицирующее средство. Об этом сообщает Independent.

Что произошло

Инцидент случился в городе Кассель. Мать ребенка, 34-летняя Катарина Шлемм, рассказала, что купила дочери Happy Meal с бутылкой негазированной воды. Уже на парковке она дала ее ребенку.

После первого глотка девочка резко покраснела и начала кричать. Бутылка, по словам матери, была плотно запечатана, но внутри находилась «жидкая субстанция с резким алкогольным запахом», похожая на дезинфектор или моющее средство.

Реакция персонала и медиков

Женщина утверждает, что сотрудники заведения не отреагировали на ее жалобу должным образом, поэтому ей пришлось самостоятельно вызвать скорую помощь. Медики осмотрели ребенка на месте, после чего доставили в больницу для дополнительных проверок.

Врачи сообщили, что девочка избежала серьезных повреждений — вероятно, потому что выпила совсем немного.

Расследование полиции

Полиция предполагает, что бутылку могли использовать сотрудники для уборки, после чего ее по ошибке вернули в оборот. Дело расследуют как возможное неосторожное причинение телесных повреждений.

Бутылку направили на лабораторную экспертизу, которая должна установить, что именно в ней было.

Что говорят в McDonald’s

В компании заявили, что «глубоко обеспокоены произошедшим», но воздерживаются от подробных комментариев до завершения расследования.

