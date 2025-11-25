  1. В мире

В Германии ребенок выпил воду из McDonald’s и попал в больницу — в бутылке было чистящее средство

22:00, 25 ноября 2025
2-летняя девочка сделала глоток из бутылки воды из Happy Meal, в которой вместо напитка была химическая жидкость.
В Германии ребенок выпил воду из McDonald’s и попал в больницу — в бутылке было чистящее средство
Фото: Emile Wamsteker | Bloomberg | Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Германии 2-летняя девочка попала в больницу после того, как выпила жидкость из бутылки воды, купленной в McDonald’s в составе Happy Meal. Внутри, вероятно, находилось дезинфицирующее средство. Об этом сообщает Independent.

Что произошло

Инцидент случился в городе Кассель. Мать ребенка, 34-летняя Катарина Шлемм, рассказала, что купила дочери Happy Meal с бутылкой негазированной воды. Уже на парковке она дала ее ребенку.

После первого глотка девочка резко покраснела и начала кричать. Бутылка, по словам матери, была плотно запечатана, но внутри находилась «жидкая субстанция с резким алкогольным запахом», похожая на дезинфектор или моющее средство.

Реакция персонала и медиков

Женщина утверждает, что сотрудники заведения не отреагировали на ее жалобу должным образом, поэтому ей пришлось самостоятельно вызвать скорую помощь. Медики осмотрели ребенка на месте, после чего доставили в больницу для дополнительных проверок.

Врачи сообщили, что девочка избежала серьезных повреждений — вероятно, потому что выпила совсем немного.

Расследование полиции

Полиция предполагает, что бутылку могли использовать сотрудники для уборки, после чего ее по ошибке вернули в оборот. Дело расследуют как возможное неосторожное причинение телесных повреждений.

Бутылку направили на лабораторную экспертизу, которая должна установить, что именно в ней было.

Что говорят в McDonald’s

В компании заявили, что «глубоко обеспокоены произошедшим», но воздерживаются от подробных комментариев до завершения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]