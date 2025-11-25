Заправка без обману — які права має споживач при купівлі пального на АЗС

Водії можуть вимагати не лише чек і якість пального, а й перевірку колонки та відшкодування, якщо літри не зійшлися.

Заправка авто для більшості українців — звична й буденна дія. Ми під’їжджаємо до колонки, обираємо вид пального, платимо й продовжуємо шлях. Але мало хто замислюється, що під час цієї короткої операції спрацьовують ті самі правила, що й при купівлі будь-якого товару. А це означає: ви маєте чітко визначені законом права, які зобов’язана виконувати кожна автозаправна станція — незалежно від бренду чи місця розташування.

Держпродспоживслужба наголошує: водії часто навіть не здогадуються, що можуть вимагати документальне підтвердження якості пального, контролювати коректність роботи колонки чи отримати компенсацію у разі недоливу.

Всі ці гарантії передбачені Законом «Про захист прав споживачів», а правила роботи АЗС чітко визначені постановою Кабміну №1442 від 20 грудня 1997 року.

Які права має споживач на АЗС

Обов’язкова інформація про пальне

Оператор АЗС повинен надати правдиві та повні дані про продукт. На вимогу клієнта – показати копії паспорта якості та декларації про відповідність.

Розрахунковий документ

Після оплати вам зобов’язані видати чек встановленої форми на повну суму операції. Невидача чека — порушення закону.

Коректні показники колонки

Перед початком заправки табло має показувати нульовий обсяг і нульову вартість. Це гарантує, що облік пального розпочнеться чесно.

Контроль у разі підозри на недолив

Якщо вам здається, що пального відпустили менше, оператор зобов’язаний здійснити перевірку еталонним мірником. Допустимі похибки:

рідке пальне — до 0,5%;

оливи — до 1%;

скраплений газ — до 1%.

У випадку доведеного недоливу вам компенсують збитки, а колонку тимчасово забороняють використовувати до перевірки та ремонту.

Маркування палива

На паливо-розподільному обладнанні має бути чітко вказано марку, вид пального та вміст біокомпонентів.

Будь-який зручний спосіб оплати

Розрахуватися можна готівкою або безготівково.

Що робити, якщо ваші права порушили

У разі відмови адміністрації АЗС виконати законні вимоги ви можете звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування станції.

Такий механізм дає водіям можливість захистити себе від недобросовісних дій операторів та контролювати якість пального, за яке вони платять.

