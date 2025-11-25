Заправка без обмана — какие права имеет потребитель при покупке топлива на АЗС
Заправка авто для большинства украинцев — привычное и будничное действие. Мы подъезжаем к колонке, выбираем вид топлива, платим и продолжаем путь. Но мало кто задумывается, что во время этой короткой операции действуют те же правила, что и при покупке любого товара. А это означает: вы имеете четко определенные законом права, которые обязана выполнять каждая автозаправочная станция — независимо от бренда или места расположения.
Госпродпотребслужба подчеркивает: водители часто даже не догадываются, что могут требовать документальное подтверждение качества топлива, контролировать корректность работы колонки или получить компенсацию в случае недолива.
Однако все эти гарантии предусмотрены Законом Украины «О защите прав потребителей», а правила работы АЗС четко определены постановлением Кабмина №1442 от 20 декабря 1997 года.
Какие права имеет потребитель на АЗС
Обязательная информация о топливе
Оператор АЗС должен предоставить правдивые и полные данные о продукте. По требованию клиента — показать копии паспорта качества и декларации о соответствии.
Расчетный документ
После оплаты вам обязаны выдать чек установленной формы на полную сумму операции. Не выдача чека — нарушение закона.
Корректные показатели колонки
Перед началом заправки табло должно показывать нулевой объем и нулевую стоимость. Это гарантирует, что учет топлива начнется честно.
Контроль в случае подозрения на недолив
Если вам кажется, что топлива отпустили меньше, оператор обязан провести проверку эталонным мерником. Допустимые отклонения:
- жидкое топливо — до 0,5%;
- масла — до 1%;
- сжиженный газ — до 1%.
В случае доказанного недолива вам компенсируют убытки, а колонку временно запрещают использовать до проверки и ремонта.
Маркировка топлива
На топливо-раздаточном оборудовании должны быть четко указаны марка, вид топлива и содержание биокомпонентов.
Любой удобный способ оплаты
Рассчитаться можно наличными или безналично.
Что делать, если ваши права нарушили
В случае отказа администрации АЗС выполнить законные требования вы можете обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения станции.
Такой механизм позволяет водителям защитить себя от недобросовестных действий операторов и контролировать качество топлива, за которое они платят.
