Заправка без обмана — какие права имеет потребитель при покупке топлива на АЗС

Водители могут требовать не только чек и качество топлива, но и проверку колонки и возмещение, если литры не сошлись.

Заправка авто для большинства украинцев — привычное и будничное действие. Мы подъезжаем к колонке, выбираем вид топлива, платим и продолжаем путь. Но мало кто задумывается, что во время этой короткой операции действуют те же правила, что и при покупке любого товара. А это означает: вы имеете четко определенные законом права, которые обязана выполнять каждая автозаправочная станция — независимо от бренда или места расположения.

Госпродпотребслужба подчеркивает: водители часто даже не догадываются, что могут требовать документальное подтверждение качества топлива, контролировать корректность работы колонки или получить компенсацию в случае недолива.

Однако все эти гарантии предусмотрены Законом Украины «О защите прав потребителей», а правила работы АЗС четко определены постановлением Кабмина №1442 от 20 декабря 1997 года.

Какие права имеет потребитель на АЗС

Обязательная информация о топливе

Оператор АЗС должен предоставить правдивые и полные данные о продукте. По требованию клиента — показать копии паспорта качества и декларации о соответствии.

Расчетный документ

После оплаты вам обязаны выдать чек установленной формы на полную сумму операции. Не выдача чека — нарушение закона.

Корректные показатели колонки

Перед началом заправки табло должно показывать нулевой объем и нулевую стоимость. Это гарантирует, что учет топлива начнется честно.

Контроль в случае подозрения на недолив

Если вам кажется, что топлива отпустили меньше, оператор обязан провести проверку эталонным мерником. Допустимые отклонения:

жидкое топливо — до 0,5%;

масла — до 1%;

сжиженный газ — до 1%.

В случае доказанного недолива вам компенсируют убытки, а колонку временно запрещают использовать до проверки и ремонта.

Маркировка топлива

На топливо-раздаточном оборудовании должны быть четко указаны марка, вид топлива и содержание биокомпонентов.

Любой удобный способ оплаты

Рассчитаться можно наличными или безналично.

Что делать, если ваши права нарушили

В случае отказа администрации АЗС выполнить законные требования вы можете обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения станции.

Такой механизм позволяет водителям защитить себя от недобросовестных действий операторов и контролировать качество топлива, за которое они платят.

