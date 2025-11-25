  1. В Україні

У Києві викрили ділка, який за $14000 обіцяв ухилянту оформити документи про догляд за матір’ю

21:24, 25 листопада 2025
Чоловік запевняв, що має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК.
У Києві викрили ділка, який за $14000 обіцяв ухилянту оформити документи про догляд за матір’ю
У Києві правоохоронці повідомили про підозру ділку, який пропонував військовозобов’язаним допомогу в оформленні документів про постійний догляд літніх родичів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловік запевняв, що має зв’язки та знайомства в органах соціального захисту і ТЦК, тому зможе оформити документи про догляд військовозобов’язаного за матір’ю.

«Головна умова -  щоб вона була старша за 60 років. З його слів, чи дійсно жінка потребує догляду, ніхто не перевірятиме.

За таку допомогу він брав по $14 тис., платити треба було частинами. За грошима підозрюваний відправляв знайомого», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що від останнього замовника послуг чоловік отримав $10 тис.

прокуратура Київ

