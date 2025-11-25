В Киеве разоблачили дельца, который за $14000 обещал уклонисту оформить документы об уходе за матерью

Мужчина уверял, что имеет связи и знакомства в органах социальной защиты и ТЦК.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении делцу, который предлагал военнообязанным помощь в оформлении документов о постоянном уходе за пожилыми родственниками. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Мужчина уверял, что имеет связи и знакомства в органах социальной защиты и ТЦК, поэтому сможет оформить документы об уходе военнообязанного за матерью.

«Главное условие — чтобы ей было больше 60 лет. По его словам, действительно ли женщина нуждается в уходе, никто проверять не будет.

За такую помощь он брал по $14 тыс., платить нужно было частями. За деньгами подозреваемый отправлял знакомого», — заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что от последнего заказчика услуг мужчина получил $10 тыс.

