В Україні заборонять виселяти вимушених переселенців з місць тимчасового проживання

Депутати планують захистити права переселенців, які проживають у державних, комунальних та приватних об’єктах по всій країні та часто ризикують втратити дах над головою через непрогнозовані рішення влади.

Фото: depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо заборони виселення ВПО з місць тимчасового проживання № 14219 від 17.11.2025.

Законопроект внесли після того як Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні повідомило про понад 74 000 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), що розміщуються в об’єктах нерухомого майна державної, комунальної та іншої форм власності по всій країні.

Громадяни України, що мають статус ВПО, звертаються до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання їм можливості безоплатного тимчасового проживання у місцях тимчасового проживання, через відсутність економічної спроможності до самостійного забезпечення себе житлом.

Утім такі громадяни України часто стають жертвами примусового їхнього виселення, оскільки органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть виключити об’єкт, що відносить до МТП, з переліку відповідних об’єктів, що тягне за собою виселення ВПО. Це може трапитися без належного попередження, залишаючи людей без даху над головою.

Незахищеність ВПО в цьому питання та їхнє виселення з МТП тягне за собою погіршення соціально-економічного становища таких осіб, що зокрема погіршує соціально-економічне їхнє забезпечення, а також спонукає їх до подальшої міграції, зокрема закордон або з поверненням на тимчасово окуповані території України або у зону ведення активних бойових дій, бо саме житлове питання для ВПО є одним з найгостріших.

Органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та субʼєктам приватного права заборонять виселяти внутрішньо переміщених осіб з місць тимчасового проживання, перелік яких буде викладатися викладається в Узагальненому переліку місць тимчасового проживання, зрозуміло, за умови оплати вартості комунальних послуг, у період до припинення або скасування дії воєнного стану, та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Але ця заборона виселення не буде поширюватися на осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання, проте відсутні у такому місці понад 60 діб поспіль без попередження керівника місця тимчасового проживання, крім випадку мобілізації такої особи.

При цьому Держава прогарантує що ВПО, зареєстровані у місцях компактного проживання — зокрема модульних містечках, гуртожитках, санаторіях, пансіонатах, готелях — матимуть доступ до комунальних послуг, електро- та теплопостачання, газу.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні діють:

- Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №930 від 1 вересня 2023 р.;

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України №977 про узагальнений перелік місць тимчасового проживання від 10.06.2025.

Автор: Тарас Лученко

