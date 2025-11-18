  1. Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

11:00, 18 ноября 2025
Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.
Фото: depositphotos
В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно запрета выселения ВПЛ из мест временного проживания № 14219 от 17.11.2025. 

Законопроект внесли после того, как Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Украине сообщило о более 74 000 внутренне перемещенных лиц, которые проживают в местах временного проживания (МВП), которые размещаются в объектах недвижимого имущества государственной, коммунальной и иной формы собственности по всей стране.

Граждане Украины, имеющие статус ВПЛ, обращаются к органам государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления относительно предоставления им возможности бесплатного временного проживания в местах временного проживания из-за отсутствия экономической состоятельности для самостоятельного обеспечения себя жильем. 

Однако такие граждане Украины часто становятся жертвами принудительного их выселения, поскольку органы государственной власти и органы местного самоуправления могут исключить объект, относящийся к МВП, из перечня соответствующих объектов, что влечет за собой выселение ВПЛ. Это может произойти без надлежащего предупреждения, оставляя людей без крыши над головой.

Незащищенность ВПЛ в этом вопросе и их выселение из МВП влечет за собой ухудшение социально-экономического положения таких лиц, что в частности ухудшает их социально-экономическое обеспечение, а также побуждает их к дальнейшей миграции, в частности за границу или с возвращением на временно оккупированные территории Украины или в зону ведения активных боевых действий, потому что именно жилищный вопрос для ВПЛ является одним из самых острых.

Органам государственной исполнительной власти, органам местного самоуправления и субъектам частного права запретят выселять внутренне перемещенных лиц из мест временного проживания, перечень которых излагается в Обобщенном перечне мест временного проживания, естественно, при условии оплаты стоимости коммунальных услуг, в период до прекращения или отмены действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Но этот запрет выселения не будет распространяться на лиц, которые проживают в местах временного проживания, но отсутствуют в таком месте более 60 суток подряд без предупреждения руководства места временного проживания, кроме случая мобилизации такого лица.

При этом Государство гарантирует, что ВПЛ, зарегистрированные в местах компактного проживания — в частности модульных городках, общежитиях, санаториях, пансионатах, отелях — будут иметь доступ к коммунальным услугам, электро- и теплоснабжению, газу.

Напоминаем, что сегодня в Украине действуют:

  • Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №930 от 1 сентября 2023 г.;
  • Приказ Министерства развития общин и территорий Украины №977 об обобщенном перечне мест временного проживания от 10.06.2025. 

Автор: Тарас Лученко

В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

