Ми знаходимося на останніх 2 метрах: Кіт Келлог про мирний план США

08:13, 23 листопада 2025
Кіт Келлог похвалив мирний план США, хоча і визнав, що деякі речі потребують змін.
Фото: Getty Images
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що він позитивно оцінює мирний план Сполучених Штатів для врегулювання війни Росії проти України. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

За словами генерала у відставці, Трамп покладе край війні.

 «Він довів нас до такого стану, коли у війську ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі — завжди найважчі, ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже на там, і план із 28 пунктів було запропоновано, це незавершена робота, тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти», - сказав він.

Говорячи про «гарантії безпеки», Келгог підкреслив, що Вашингтон не хоче, щоб «історія повторилася» чи щоби «повернувся Будапештський меморандум».

Також він знову похвалив мирний план США, але визнав, що деякі речі потребують деяких змін.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. 

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. 

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

