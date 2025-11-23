  1. В Украине

Мы находимся на последних 2 метрах: Кит Келлог о мирном плане США

08:13, 23 ноября 2025
Кит Келлог похвалил мирный план США, хотя и признал, что некоторые вещи нуждаются в изменениях.
Мы находимся на последних 2 метрах: Кит Келлог о мирном плане США
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что он позитивно оценивает мирный план Соединенных Штатов для урегулирования войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам генерала в отставке, Трамп положит конец войне.

«Он довел нас до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели — всегда самые трудные, мы примерно на последних 2 метрах. Мы почти там, и план из 28 пунктов был предложен, это незавершенная работа, то есть над ним будут работать в течение всей недели Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата, и я думаю, что у нас есть шанс этого добиться», — сказал он.

Говоря о «гарантиях безопасности», Келлог подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы «история повторилась» или чтобы «вернулся Будапештский меморандум».

Также он снова похвалил мирный план США, но признал, что некоторые вещи нуждаются в некоторых изменениях.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. 

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Келлог

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

85 кандидатов претендуют на должность в ВАКС — конкурс выходит на финишную прямую

ВККС планирует закончить проверку практических заданий кандидатов в судьи ВАКС к Новому году.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]