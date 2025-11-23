Мы находимся на последних 2 метрах: Кит Келлог о мирном плане США

Кит Келлог похвалил мирный план США, хотя и признал, что некоторые вещи нуждаются в изменениях.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что он позитивно оценивает мирный план Соединенных Штатов для урегулирования войны России против Украины. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам генерала в отставке, Трамп положит конец войне.

«Он довел нас до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели — всегда самые трудные, мы примерно на последних 2 метрах. Мы почти там, и план из 28 пунктов был предложен, это незавершенная работа, то есть над ним будут работать в течение всей недели Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата, и я думаю, что у нас есть шанс этого добиться», — сказал он.

Говоря о «гарантиях безопасности», Келлог подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы «история повторилась» или чтобы «вернулся Будапештский меморандум».

Также он снова похвалил мирный план США, но признал, что некоторые вещи нуждаются в некоторых изменениях.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

