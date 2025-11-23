23 листопада – яке сьогодні свято та головні події

23 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з безкарністю.

У неділю, 23 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день імідж-консультантів. Професійне свято спеціалістів, які допомагають людям створювати та підтримувати власний стиль, імідж і привабливу зовнішність. Його мета — підкреслити важливість роботи фахівців, що поєднують психологію, естетику та комунікаційні навички для формування гармонійного та впевненого образу.

Також 23 листопада Міжнародний день боротьби з безкарністю. День присвячений проблемі безкарності за порушення прав людини та злочини проти журналістів, активістів і цивільного населення у всьому світі. Це свято нагадує, що відсутність відповідальності за злочини лише сприяє їхньому повторенню і підриває основи справедливого суспільства.

А ще 23 листопада Міжнародний день акварелі. Свято художників і шанувальників живопису, присвячене особливому мистецтву роботи з акварельними фарбами. Його мета — популяризувати акварель як техніку, що поєднує легкість, прозорість і експресивність, а також надихати людей творити та розвивати художні навички.

Яке сьогодні церковне свято

23 листопада віряни святкують день пам’яті святих святителів Амфілоха і Григорія. Амфілохій жив у IV столітті. Він був єпископом і відомий своєю ревною проповідницькою діяльністю, твердо відстоював християнську віру в часи аріанських суперечок. Амфілохій залишив після себе численні проповіді, листи та коментарі до Святого Письма. Він активно підтримував єдність Церкви та протистояв єресям. Амфілохій часто згадується разом із святими Олександром, Василієм Великим і Григорієм Ніським як один із Великих каппадокійських отців.

Календар важливих подій за 23 листопада

1708 рік — Український гетьман Іван Мазепа був підданий анафемі Російською православною церквою з політичних причин;

1917 рік — Олександр Немітц надіслав телеграму Генеральному секретарю військових справ УНР, повідомляючи про визнання флотом влади Української Народної Республіки;

1938 рік — Карпатська Україна здобула статус автономії в складі Чехословацької республіки;

1956 рік — стартували змагання XVI Олімпіади в Мельбурні, Австралія;

1994 рік — під час експедиції альпіністського клубу “Одеса” на Чоґорі було встановлено прапор України на вершині;

1996 рік — завершилася перша російсько-чеченська війна: президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військових із Чеченської Республіки Ічкерія;

2003 рік — після подій Революції троянд президент Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку;

2007 рік — розпочала роботу Верховна Рада України шостого скликання, обрана після дострокового розпуску п’ятого скликання;

2022 рік — Росія офіційно визнана країною Спонсором тероризму.

