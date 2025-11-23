23 ноября – какой сегодня праздник и главные события

23 ноября отмечают Международный день борьбы с безнаказанностью.

В воскресенье, 23 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 ноября в Украине и мире празднуют Международный день имидж-консультантов. Профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям создавать и поддерживать свой стиль, имидж и привлекательную внешность. Его цель — подчеркнуть важность работы специалистов, сочетающих психологию, эстетику и коммуникационные навыки для формирования гармоничного и уверенного образа.

Также 23 ноября Международный день борьбы с безнаказанностью. День посвящен проблеме безнаказанности за нарушение прав человека и преступления против журналистов, активистов и гражданского населения по всему миру. Этот праздник напоминает, что отсутствие ответственности за преступления способствует их повторению и подрывает основы справедливого общества.

А еще 23 ноября Международный день акварели. Праздник художников и почитателей живописи, посвященный особому искусству работы с акварельными красками. Его цель — популяризировать акварель как технику, сочетающую легкость, прозрачность и экспрессивность, а также вдохновлять людей творить и развивать художественные навыки.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 23 ноября, верующие празднуют день памяти святых святителей Амфилоха и Григория. Амфилохий жил в IV веке. Он был епископом и известен своей ревностной проповеднической деятельностью, твердо отстаивал христианскую веру во времена арианских споров. Амфилохий оставил после себя многочисленные проповеди, письма и комментарии к Священному Писанию. Он активно поддерживал единство Церкви и противостоял ересям. Амфилохий часто упоминается вместе со святыми Александром, Василием Великим и Григорием Нисским как один из Великих каппадокийских отцов.

Календарь важных событий за 23 ноября

1708 год — Украинский гетман Иван Мазепа был подвергнут анафеме Русской православной церковью по политическим причинам;

1917 год — Александр Немитц направил телеграмму Генеральному секретарю военных дел УНР, сообщая о признании флотом власти Украинской Народной Республики;

1938 год — Карпатская Украина получила статус автономии в составе Чехословацкой республики;

1956 год — стартовали соревнования XVI Олимпиады в Мельбурне, Австралия;

1994 год — во время экспедиции альпинистского клуба “Одесса” на Чогоре был установлен флаг Украины на вершине;

1996 год — завершилась первая русско-чеченская война: президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военных из Чеченской Республики Ичкерия;

2003 год — после событий Революции роз президент Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку;

2007 год — начала работу Верховная Рада Украины шестого созыва, избранная после досрочного роспуска пятого созыва;

2022 год — Россия официально признана страной Спонсором терроризма.

