Кабмін оновив перелік платних послуг для закладів культури
Кабінет Міністрів актуалізував перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади культури.
Відтепер заклади культури зможуть:
- продавати сувеніри, видання, репродукції, постери та іншу продукцію — офлайн і онлайн;
- відкривати кав’ярні або малі кафе без складних процедур оренди;
- здійснювати оцифрування музейних предметів, архівних матеріалів та інших об’єктів культурної спадщини;
- показувати ширший спектр кіно- та фотопродукції;
- надавати послуги з редагування та підготовки видань до друку;
- забезпечувати тимчасове проживання й харчування — за наявності відповідних умов.
«Музеї, бібліотеки та інші інституції також зможуть продавати продукцію через договори комісії чи агентські угоди — без обов’язкового набуття права власності», - заявили у Кабміні
Заклади через оренду відтепер можуть надавати:
- фліпчарти, столи, стільці, проектори, освітлювальне обладнання, посуд, декор та інше необхідне для подій;
- тимчасові споруди для підприємницької діяльності.
