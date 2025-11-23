Кабмін оновив перелік платних послуг для закладів культури

Музеї, бібліотеки та інші інституції також зможуть продавати продукцію через договори комісії чи агентські угоди.

Фото: facebook.com/KabminUA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів актуалізував перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади культури.

Відтепер заклади культури зможуть:

- продавати сувеніри, видання, репродукції, постери та іншу продукцію — офлайн і онлайн;

- відкривати кав’ярні або малі кафе без складних процедур оренди;

- здійснювати оцифрування музейних предметів, архівних матеріалів та інших об’єктів культурної спадщини;

- показувати ширший спектр кіно- та фотопродукції;

- надавати послуги з редагування та підготовки видань до друку;

- забезпечувати тимчасове проживання й харчування — за наявності відповідних умов.

«Музеї, бібліотеки та інші інституції також зможуть продавати продукцію через договори комісії чи агентські угоди — без обов’язкового набуття права власності», - заявили у Кабміні

Заклади через оренду відтепер можуть надавати:

- фліпчарти, столи, стільці, проектори, освітлювальне обладнання, посуд, декор та інше необхідне для подій;

- тимчасові споруди для підприємницької діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.