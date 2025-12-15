Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Про можливість додавати до індивідуального номерного знака графічні символи йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС, яке останній нещодавно оприлюднив.

ГСЦ пояснює, що українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічний елемент.

Це може бути логотип компанії, емблема клубу, символ, брендований знак або навіть власний авторський малюнок. Така опція робить номерний знак унікальним і водночас підкреслює стиль автовласника.

Проте для її використання необхідно мати зареєстроване право на конкретне зображення. Це головна вимога, з якої починається оформлення номерного знаку з графічним елементом.

Що вважається графічним елементом

До графічних елементів належать:

логотипи та фірмові знаки компаній;



офіційні емблеми організацій;



символи або авторські малюнки;



інші зображення, що можуть бути нанесені на індивідуальний номерний знак.

Щоб замовити індивідуальний номерний знак із графічним елементом, водієві необхідно подати в сервісний центр:

Документ, що підтверджує право інтелектуальної власності



Це може бути:

свідоцтво на торговельну марку;



документ про реєстрацію авторського права;



інші правовстановлюючі документи.

Якщо графічний елемент належить іншій людині чи компанії, потрібна письмова згода правовласника.

Для якісного відтворення елемента на номерному знаку існує технологічна вимога - зображення у векторному форматі.



Перед тим як прийняти макет індивідуального номерного знака, сервісний центр МВС зобов’язаний через відповідні бази даних перевірити, чи не є подане зображення об’єктом інтелектуальної власності.

Інформація перевіряється через:

патентне бюро України ;



; державні реєстри торговельних марок ;



; реєстри авторських прав.

Якщо зображення:

зареєстроване як торговельна марка;



внесене до державних баз даних;



охороняється авторським правом;

— заявник повинен надати письмову згоду від правовласника. Без цього адміністратор сервісного центру МВС не може прийняти макет номерного знака. Така процедура захищає інтелектуальну власність та запобігає неправомірному використанню чужих логотипів, емблем чи символів.

Українські правила не обмежують кількість користувачів, які можуть розмістити той самий графічний елемент на своїх номерних знаках. Проте заявники зобов’язані отримати письмову згоду правовласника.

Використання зображення без дозволу заборонене. Тому адміністратори сервісних центрів МВС обов’язково перевіряють наявність документів, що підтверджують право на використання конкретного логотипа або символу.

Під час виготовлення індивідуального номерного знака не допускається використання зображень, які можуть вводити в оману, порушувати закон або права третіх осіб. Законодавство чітко окреслює, які графічні елементи заборонені.

Не можна використовувати:

Символіку, абревіатури чи назви підприємств і організацій без їх письмової згоди.



без їх письмової згоди. Торговельні марки фізичних чи юридичних осіб без дозволу.



фізичних чи юридичних осіб без дозволу. Дискримінаційні або образливі зображення .



. Елементи, схожі на літери чи цифри , що можуть ввести в оману.



, що можуть ввести в оману. Державний Герб чи Прапор України , крім символів державної належності, передбачених стандартами.



, крім символів державної належності, передбачених стандартами. Державні символи інших країн чи міжнародних організацій .



. Офіційні назви органів державної влади України або їх скорочення, якщо це не передбачено законом.

Такі обмеження встановлено з метою безпеки, правомірності та уникнення маніпуляцій зовнішнім виглядом номерних знаків.

Оформлення можливе лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Онлайн подання у цьому випадку неможливе, оскільки адміністратор має фізично перевірити документи, що підтверджують право на використання зображення.

Для оформлення потрібно мати:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;



документи на транспортний засіб (право власності);



документ, що підтверджує право на використання графічного елемента;



письмову згоду правовласника — за необхідності;



квитанцію про оплату послуги.

Адміністратор перевіряє документи, макет і дані реєстрів, після чого замовлення передається на виготовлення.

Після виготовлення індивідуального номерного знака у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) вноситься спеціальна відмітка —

«з графічним елементом».

Це підтверджує офіційний статус номерного знака та його відповідність установленим вимогам.

Індивідуальні номерні знаки з графічними елементами — це можливість відрізнити свій автомобіль, підкреслити стиль або додати брендовий символ. Але така персоналізація можлива лише за умови дотримання вимог інтелектуальної власності та проходження всіх процедур перевірки.

Оформлення індивідуального номерного знаку графічним елементом — процес нескладний, але потребує відповідального ставлення та наявності необхідних документів. Це гарантує, що номерний знак буде законним, унікальним і не створюватиме ризиків для інших учасників дорожнього руху.

Автор Тарас Лученко

