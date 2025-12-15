Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

О возможности добавления к индивидуальному номерному знаку графических символов говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД, которое последний недавно обнародовал.

ГСЦ поясняет, что украинское законодательство позволяет владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графический элемент.

Это может быть логотип компании, эмблема клуба, символ, брендированный знак или даже собственный авторский рисунок. Такая опция делает номерной знак уникальным и одновременно подчёркивает стиль автовладельца.

Однако для ее использования необходимо иметь зарегистрированное право на конкретное изображение. Это главное требование, с которого начинается оформление номерного знака с графическим элементом.

Что считается графическим элементом

К графическим элементам относятся:

логотипы и фирменные знаки компаний;

официальные эмблемы организаций;

символы или авторские рисунки;

другие изображения, которые могут быть нанесены на индивидуальный номерной знак.

Чтобы заказать индивидуальный номерной знак с графическим элементом, водителю необходимо подать в сервисный центр:

Документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности

Это может быть:

свидетельство на торговую марку;

документ о регистрации авторского права;

другие правоустанавливающие документы.

Если графический элемент принадлежит другому человеку или компании, требуется письменное согласие правообладателя.

Для качественного воспроизведения элемента на номерном знаке существует технологическое требование — изображение в векторном формате.

Перед тем как принять макет индивидуального номерного знака, сервисный центр МВД обязан через соответствующие базы данных проверить, не является ли поданное изображение объектом - интеллектуальной собственности.

Информация проверяется через:

патентное бюро Украины;

государственные реестры торговых марок;

реестры авторских прав.

Если изображение:

зарегистрировано как торговая марка;

внесено в государственные базы данных;

охраняется авторским правом;

— заявитель должен предоставить письменное согласие от правообладателя. Без этого администратор сервисного центра МВД не может принять макет номерного знака. Такая процедура защищает интеллектуальную собственность и предотвращает неправомерное использование чужих логотипов, эмблем или символов.

Украинские правила не ограничивают количество пользователей, которые могут разместить один и тот же графический элемент на своих номерных знаках. Однако заявители обязаны получить письменное согласие правообладателя.

Использование изображения без разрешения запрещено. Поэтому администраторы сервисных центров МВД обязательно проверяют наличие документов, подтверждающих право на использование конкретного логотипа или символа.

При изготовлении индивидуального номерного знака не допускается использование изображений, которые могут вводить в заблуждение, нарушать закон или права третьих лиц. Законодательство чётко определяет, какие графические элементы запрещены.

Нельзя использовать:

символику, аббревиатуры или названия предприятий и организаций без их письменного согласия;

торговые марки физических или юридических лиц без разрешения;

дискриминационные или оскорбительные изображения;

элементы, похожие на буквы или цифры, которые могут вводить в заблуждение;

Государственный Герб или Флаг Украины, кроме символов государственной принадлежности, предусмотренных стандартами;

государственные символы других стран или международных организаций;

официальные названия органов государственной власти Украины или их сокращения, если это не предусмотрено законом.

Такие ограничения установлены с целью безопасности, правомерности и избежания манипуляций внешним видом номерных знаков.

Оформление возможно только при личном обращении в сервисный центр МВД. Онлайн-подача в данном случае невозможна, поскольку администратор должен физически проверить документы, подтверждающие право на использование изображения.

Для оформления необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документы на транспортное средство (право собственности);

документ, подтверждающий право на использование графического элемента;

письменное согласие правообладателя — при необходимости;

квитанцию об оплате услуги.

Администратор проверяет документы, макет и данные реестров, после чего заказ передается на изготовление.

После изготовления индивидуального номерного знака в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) вносится специальная отметка — «с графическим элементом».

Это подтверждает официальный статус номерного знака и его соответствие установленным требованиям.

Индивидуальные номерные знаки с графическими элементами — это возможность отличить свой автомобиль, подчеркнуть стиль или добавить брендовый символ. Но такая персонализация возможна только при условии соблюдения требований интеллектуальной собственности и прохождения всех процедур проверки.

Оформление индивидуального номерного знака с графическим элементом — процесс несложный, но требует ответственного отношения и наличия необходимых документов. Это гарантирует, что номерной знак будет законным, уникальным и не будет создавать рисков для других участников дорожного движения.

Автор Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.