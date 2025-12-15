Мін’юст проведе тестування державних реєстраторів у сфері нерухомості та бізнесу
17:42, 15 грудня 2025
Тестування державних реєстраторів пройде з 16 по 18 грудня.
З 16 по 18 грудня Міністерство юстиції проведе тестування у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу.
«Це важливий етап відбору, під час якого перевіряються знання законодавства претендентів на посади державних реєстраторів — основа професійної, законної та якісної роботи у сфері держреєстрації», - заявили у Мінюсті.
До участі в тестуванні запрошено:
- у сфері нерухомості — 54 особи
- у сфері бізнесу — 36 осіб
Графік тестування та перелік запрошених осіб:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.