Мін’юст проведе тестування державних реєстраторів у сфері нерухомості та бізнесу

Тестування державних реєстраторів пройде з 16 по 18 грудня.

З 16 по 18 грудня Міністерство юстиції проведе тестування у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу.

«Це важливий етап відбору, під час якого перевіряються знання законодавства претендентів на посади державних реєстраторів — основа професійної, законної та якісної роботи у сфері держреєстрації», - заявили у Мінюсті.

До участі в тестуванні запрошено:

- у сфері нерухомості — 54 особи

- у сфері бізнесу — 36 осіб

Графік тестування та перелік запрошених осіб:

