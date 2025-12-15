Минюст проведет тестирование государственных регистраторов в сфере недвижимости и бизнеса

Тестирование государственных регистраторов пройдет с 16 по 18 декабря.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 16 по 18 декабря Министерство юстиции проведет тестирование в сфере государственной регистрации недвижимости и бизнеса.

«Это важный этап отбора, в ходе которого проверяются знания законодательства претендентов на должности государственных регистраторов — основа профессиональной, законной и качественной работы в сфере госрегистрации», — заявили в Минюсте.

К участию в тестировании приглашены:

в сфере недвижимости — 54 человека;

в сфере бизнеса — 36 человек.

График тестирования и перечень приглашенных лиц:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.