Минюст проведет тестирование государственных регистраторов в сфере недвижимости и бизнеса
17:42, 15 декабря 2025
Тестирование государственных регистраторов пройдет с 16 по 18 декабря.
С 16 по 18 декабря Министерство юстиции проведет тестирование в сфере государственной регистрации недвижимости и бизнеса.
«Это важный этап отбора, в ходе которого проверяются знания законодательства претендентов на должности государственных регистраторов — основа профессиональной, законной и качественной работы в сфере госрегистрации», — заявили в Минюсте.
К участию в тестировании приглашены:
- в сфере недвижимости — 54 человека;
- в сфере бизнеса — 36 человек.
График тестирования и перечень приглашенных лиц:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.