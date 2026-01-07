Банки наращивают кредитование бизнеса в прифронтовых регионах — НБУ
Предприятия в приближенных к фронту областях демонстрируют операционную рентабельность на уровне средней по стране, а банки с середины 2024 года наращивают кредитование бизнеса в этих регионах. Сейчас темпы выдачи кредитов сопоставимы с другими областями Украины. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В НБУ отмечают, что украинский бизнес продолжает деятельность в условиях войны, сохраняет платежеспособность и наращивает кредитный портфель даже в прифронтовых регионах. Этому, в частности, способствует государственная поддержка.
В то же время условия ведения бизнеса на таких территориях остаются сложными из-за интенсивных обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и постоянных рисков оккупации.
Рентабельность на уровне средней по стране
Согласно данным Отчета о финансовой стабильности, предприятия в приближенных к фронту областях имеют операционную рентабельность, сопоставимую со средним показателем по Украине. Это создает предпосылки для дальнейшего банковского финансирования в этих регионах.
Восстановление кредитования
По данным НБУ, с середины 2024 года банки постепенно увеличивают объемы кредитования в прифронтовых областях. После начала полномасштабного вторжения кредитование там длительное время оставалось крайне ограниченным, поскольку банки, потеряв более трети кредитного портфеля в этих регионах, избегали новых рисков.
Что способствовало росту кредитов
В НБУ выделяют несколько ключевых факторов, которые позволили возобновить кредитование бизнеса в прифронтовых областях:
- направление государственной поддержки на эти регионы, в частности распространение государственных гарантий и введение компенсации военных убытков от ЭКА;
- адаптация кредитной политики банков к условиям войны;
- приспособление бизнеса к работе в условиях высоких рисков безопасности.
Спрос на кредиты
В НБУ отмечают, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спрос на банковские займы в прифронтовых регионах не снижается. Банки прогнозируют его дальнейший рост и заявляют о готовности и в дальнейшем поддерживать украинский бизнес.
