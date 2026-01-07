Банки наращивают кредитование бизнеса в прифронтовых регионах — НБУ

По данным Нацбанка, темпы выдачи кредитов в приближенных к фронту областях уже сопоставимы с другими регионами.

Предприятия в приближенных к фронту областях демонстрируют операционную рентабельность на уровне средней по стране, а банки с середины 2024 года наращивают кредитование бизнеса в этих регионах. Сейчас темпы выдачи кредитов сопоставимы с другими областями Украины. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В НБУ отмечают, что украинский бизнес продолжает деятельность в условиях войны, сохраняет платежеспособность и наращивает кредитный портфель даже в прифронтовых регионах. Этому, в частности, способствует государственная поддержка.

В то же время условия ведения бизнеса на таких территориях остаются сложными из-за интенсивных обстрелов, миграции населения в более безопасные регионы и постоянных рисков оккупации.

Рентабельность на уровне средней по стране

Согласно данным Отчета о финансовой стабильности, предприятия в приближенных к фронту областях имеют операционную рентабельность, сопоставимую со средним показателем по Украине. Это создает предпосылки для дальнейшего банковского финансирования в этих регионах.

Восстановление кредитования

По данным НБУ, с середины 2024 года банки постепенно увеличивают объемы кредитования в прифронтовых областях. После начала полномасштабного вторжения кредитование там длительное время оставалось крайне ограниченным, поскольку банки, потеряв более трети кредитного портфеля в этих регионах, избегали новых рисков.

Что способствовало росту кредитов

В НБУ выделяют несколько ключевых факторов, которые позволили возобновить кредитование бизнеса в прифронтовых областях:

направление государственной поддержки на эти регионы, в частности распространение государственных гарантий и введение компенсации военных убытков от ЭКА;

адаптация кредитной политики банков к условиям войны;

приспособление бизнеса к работе в условиях высоких рисков безопасности.

Спрос на кредиты

В НБУ отмечают, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спрос на банковские займы в прифронтовых регионах не снижается. Банки прогнозируют его дальнейший рост и заявляют о готовности и в дальнейшем поддерживать украинский бизнес.

