Кабмин обновил перечень платных услуг для учреждений культуры
09:25, 23 ноября 2025
Музеи, библиотеки и другие институции также смогут продавать продукцию через договоры комиссии или агентские соглашения.
Фото: facebook.com/KabminUA
Кабинет Министров актуализировал перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения культуры.
Теперь учреждения культуры смогут:
- продавать сувениры, издания, репродукции, постеры и другую продукцию — офлайн и онлайн;
- открывать кофейни или небольшие кафе без сложных процедур аренды;
- осуществлять оцифровку музейных предметов, архивных материалов и других объектов культурного наследия;
- показывать более широкий спектр кино- и фотопродукции;
- предоставлять услуги по редактированию и подготовке изданий к печати;
- обеспечивать временное проживание и питание — при наличии соответствующих условий.
«Музеи, библиотеки и другие институции также смогут продавать продукцию через договоры комиссии или агентские соглашения — без обязательного приобретения права собственности», — заявили в Кабмине.
Учреждения через аренду отныне могут предоставлять:
- флипчарты, столы, стулья, проекторы, осветительное оборудование, посуду, декор и другое необходимое для мероприятий;
- временные сооружения для предпринимательской деятельности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.