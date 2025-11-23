  1. В Украине

Кабмин обновил перечень платных услуг для учреждений культуры

09:25, 23 ноября 2025
Музеи, библиотеки и другие институции также смогут продавать продукцию через договоры комиссии или агентские соглашения.
Фото: facebook.com/KabminUA
Кабинет Министров актуализировал перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения культуры.

Теперь учреждения культуры смогут:

  • продавать сувениры, издания, репродукции, постеры и другую продукцию — офлайн и онлайн;
  • открывать кофейни или небольшие кафе без сложных процедур аренды;
  • осуществлять оцифровку музейных предметов, архивных материалов и других объектов культурного наследия;
  • показывать более широкий спектр кино- и фотопродукции;
  • предоставлять услуги по редактированию и подготовке изданий к печати;
  • обеспечивать временное проживание и питание — при наличии соответствующих условий.

«Музеи, библиотеки и другие институции также смогут продавать продукцию через договоры комиссии или агентские соглашения — без обязательного приобретения права собственности», — заявили в Кабмине.

Учреждения через аренду отныне могут предоставлять:

  • флипчарты, столы, стулья, проекторы, осветительное оборудование, посуду, декор и другое необходимое для мероприятий;
  • временные сооружения для предпринимательской деятельности.

Кабинет Министров Украины

