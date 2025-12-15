Конституційний Суд України затвердив новий склад Науково-консультативної ради: імена

Затверджено персональний склад Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України затвердив персональний склад Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

До персонального складу НКР Суду увійшли:

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна Батанов Олександр Васильович Берченко Григорій Валерійович Бориславська Олена Марківна Вавженчук Сергій Ярославович Васильченко Оксана Петрівна Венгер Володимир Миколайович Вовк Дмитро Олександрович Воронов Марк Миколайович Гетьман Анатолій Павлович Гетьман Євген Анатолійович Голубєва Неллі Юріївна Дмитрик Ольга Олександрівна Довгерт Анатолій Степанович Дроздов Олександр Михайлович Журавель Володимир Андрійович

1 7. Кампо Володимир Михайлович

Ковальчук Віталій Богданович Колодій Анатолій Миколайович Коломоєць Тетяна Олександрівна Комарова Тетяна В'ячеславівна Костицький Михайло Васильович Кот Олексій Олександрович Крусян Анжеліка Романівна Кузнєцова Наталія Семенівна Курман Тетяна Вікторівна Кухнюк Дмитро Володимирович Кучерявенко Микола Петрович Летнянчин Любомир Іванович Лотюк Ольга Степанівна Лук' янов Дмитро Васильович Луцик Василь Васильович Марцеляк Олег Володимирович Мішина Наталія Вікторівна Москвич Лідія Миколаївна Мочульська Марта Євгенівна Назаров Іван Володимирович Оніщенко Наталія Миколаївна Петров Роман Арестович Погребняк Станіслав Петрович Пушкар Павло Валентинович Савчин Михайло Васильович Серьогін Віталій Олександрович Серьогіна Світлана Григорівна Сірий Микола Іванович Скрипнюк Олександр Васильович Слінько Тетяна Миколаївна Смородинський Віктор Семенович Сокуренко Валерій Васильович Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна Терлецький Дмитро Сергійович Тихий Володимир Павлович Удовика Лариса Григорівна Устименко Володимир Анатолійович Хавронюк Микола Іванович Хилюк Світлана Володимирівна Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна Христова Ганна Олександрівна Цувіна Тетяна Андріївна Шишкін Віктор Іванович Щербанюк Оксана Володимирівна Янчук Артем Олександрович Яроцький Віталій Леонідович

Довідково

Науково-консультативна рада (НКР) є консультативно-дорадчим органом, який діє при Конституційному Суді України. Членами НКР можуть бути судді Суду у відставці та фахівці, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук). Оновлення персонального складу НКР відбувається один раз на три роки та затверджується постановою Суду.

НКР здійснює підготовку наукових висновків за зверненнями суддів Суду та із власної ініціативи його членів. Висновки готуються, зокрема, щодо питань, порушених у конституційних поданнях, конституційних зверненнях та конституційних скаргах.

