Конституционный Суд Украины утвердил новый состав Научно-консультативного совета: имена
Конституционный Суд Украины утвердил персональный состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.
В персональный состав НКС Суда вошли:
- Афанасьева Марьяна Владимировна
- Батанов Александр Васильевич
- Берченко Григорий Валерьевич
- Бориславская Елена Марковна
- Вавженчук Сергей Ярославович
- Васильченко Оксана Петровна
- Венгер Владимир Николаевич
- Вовк Дмитрий Александрович
- Воронов Марк Николаевич
- Гетьман Анатолий Павлович
- Гетьман Евгений Анатольевич
- Голубева Нелли Юрьевна
- Дмитрик Ольга Александровна
- Довгерт Анатолий Степанович
- Дроздов Александр Михайлович
- Журавель Владимир Андреевич
- Кампо Владимир Михайлович
- Ковальчук Виталий Богданович
- Колодий Анатолий Николаевич
- Коломоец Татьяна Александровна
- Комарова Татьяна Вячеславовна
- Костицкий Михаил Васильевич
- Кот Алексей Александрович
- Крусян Анжелика Романовна
- Кузнецова Наталья Семеновна
- Курман Татьяна Викторовна
- Кухнюк Дмитрий Владимирович
- Кучерявенко Николай Петрович
- Летнянчин Любомир Иванович
- Лотюк Ольга Степановна
- Лукьянов Дмитрий Васильевич
- Луцик Василий Васильевич
- Марцеляк Олег Владимирович
- Мишина Наталья Викторовна
- Москвич Лидия Николаевна
- Мочульская Марта Евгеньевна
- Назаров Иван Владимирович
- Онищенко Наталья Николаевна
- Петров Роман Арестович
- Погребняк Станислав Петрович
- Пушкарь Павел Валентинович
- Савчин Михаил Васильевич
- Серегин Виталий Александрович
- Серегина Светлана Григорьевна
- Сирый Николай Иванович
- Скрипнюк Александр Васильевич
- Слинько Татьяна Николаевна
- Смородинский Виктор Семенович
- Сокуренко Валерий Васильевич
- Спасибо-Фатеева Инна Валентиновна
- Терлецкий Дмитрий Сергеевич
- Тихий Владимир Павлович
- Удовика Лариса Григорьевна
- Устименко Владимир Анатольевич
- Хавронюк Николай Иванович
- Хилюк Светлана Владимировна
- Хотинская-Нор Оксана Зиновьевна
- Христова Анна Александровна
- Цувина Татьяна Андреевна
- Шишкин Виктор Иванович
- Щербанюк Оксана Владимировна
- Янчук Артем Александрович
- Яроцкий Виталий Леонидович
Справочно
Научно-консультативный совет (НКС) является консультативно-совещательным органом, действующим при Конституционном Суде Украины. Членами НКС могут быть судьи Суда в отставке и специалисты, имеющие ученую степень доктора наук или доктора философии (кандидата наук). Обновление персонального состава НКС осуществляется один раз в три года и утверждается постановлением Суда.
НКС осуществляет подготовку научных заключений по обращениям судей Суда и по собственной инициативе его членов. Заключения готовятся, в частности, по вопросам, поднятым в конституционных представлениях, конституционных обращениях и конституционных жалобах.
