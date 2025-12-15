  1. Суд инфо

Конституционный Суд Украины утвердил новый состав Научно-консультативного совета: имена

12:30, 15 декабря 2025
Утвержден персональный состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.
Конституционный Суд Украины утвердил новый состав Научно-консультативного совета: имена
Конституционный Суд Украины утвердил персональный состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины.

В персональный состав НКС Суда вошли:

  1. Афанасьева Марьяна Владимировна
  2. Батанов Александр Васильевич
  3. Берченко Григорий Валерьевич
  4. Бориславская Елена Марковна
  5. Вавженчук Сергей Ярославович
  6. Васильченко Оксана Петровна
  7. Венгер Владимир Николаевич
  8. Вовк Дмитрий Александрович
  9. Воронов Марк Николаевич
  10. Гетьман Анатолий Павлович
  11. Гетьман Евгений Анатольевич
  12. Голубева Нелли Юрьевна
  13. Дмитрик Ольга Александровна
  14. Довгерт Анатолий Степанович
  15. Дроздов Александр Михайлович
  16. Журавель Владимир Андреевич
  17. Кампо Владимир Михайлович
  18. Ковальчук Виталий Богданович
  19. Колодий Анатолий Николаевич
  20. Коломоец Татьяна Александровна
  21. Комарова Татьяна Вячеславовна
  22. Костицкий Михаил Васильевич
  23. Кот Алексей Александрович
  24. Крусян Анжелика Романовна
  25. Кузнецова Наталья Семеновна
  26. Курман Татьяна Викторовна
  27. Кухнюк Дмитрий Владимирович
  28. Кучерявенко Николай Петрович
  29. Летнянчин Любомир Иванович
  30. Лотюк Ольга Степановна
  31. Лукьянов Дмитрий Васильевич
  32. Луцик Василий Васильевич
  33. Марцеляк Олег Владимирович
  34. Мишина Наталья Викторовна
  35. Москвич Лидия Николаевна
  36. Мочульская Марта Евгеньевна
  37. Назаров Иван Владимирович
  38. Онищенко Наталья Николаевна
  39. Петров Роман Арестович
  40. Погребняк Станислав Петрович
  41. Пушкарь Павел Валентинович
  42. Савчин Михаил Васильевич
  43. Серегин Виталий Александрович
  44. Серегина Светлана Григорьевна
  45. Сирый Николай Иванович
  46. Скрипнюк Александр Васильевич
  47. Слинько Татьяна Николаевна
  48. Смородинский Виктор Семенович
  49. Сокуренко Валерий Васильевич
  50. Спасибо-Фатеева Инна Валентиновна
  51. Терлецкий Дмитрий Сергеевич
  52. Тихий Владимир Павлович
  53. Удовика Лариса Григорьевна
  54. Устименко Владимир Анатольевич
  55. Хавронюк Николай Иванович
  56. Хилюк Светлана Владимировна
  57. Хотинская-Нор Оксана Зиновьевна
  58. Христова Анна Александровна
  59. Цувина Татьяна Андреевна
  60. Шишкин Виктор Иванович
  61. Щербанюк Оксана Владимировна
  62. Янчук Артем Александрович
  63. Яроцкий Виталий Леонидович

Справочно

Научно-консультативный совет (НКС) является консультативно-совещательным органом, действующим при Конституционном Суде Украины. Членами НКС могут быть судьи Суда в отставке и специалисты, имеющие ученую степень доктора наук или доктора философии (кандидата наук). Обновление персонального состава НКС осуществляется один раз в три года и утверждается постановлением Суда.

НКС осуществляет подготовку научных заключений по обращениям судей Суда и по собственной инициативе его членов. Заключения готовятся, в частности, по вопросам, поднятым в конституционных представлениях, конституционных обращениях и конституционных жалобах.

КСУ

