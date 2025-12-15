  1. В Україні

Президент Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 78 суддів – імена

16:25, 15 грудня 2025
Указами Президента до апеляційних та місцевих судів загалом призначено 78 суддів.
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів до апеляційних та місцевих судів у різних регіонах країни.

Відповідні рішення ухвалені на підставі подань про призначення суддів і охоплюють десятки кадрових призначень у судовій системі.

Зокрема, указами Президент призначив:

ШАПОВАЛА Дмитра Володимировича на посаду судді Західного апеляційного господарського суду

на посади суддів Східного апеляційного господарського суду:

  • ВАСИЛЬЄВА Євгена Олександровича,
  • ДЕМІДОВУ Поліну Віталіївну.

ЖЕЛЬНЕ Сергія Чеславовича на посаду судді Східного апеляційного господарського суду.

на посади суддів Центрального апеляційного господарського суду:

  • ВИСОЦЬКОГО Артема Миколайовича,
  • ДЕМЧИНУ Тетяну Юріївну,
  • КОШЛЮ Андрія Олександровича,
  • КУЧЕРЕНКО Оксану Іванівну,
  • МАРТИНЮКА Сергія Віталійовича,
  • СТЕФАНІВ Тетяну Василівну,
  • ФЕЩЕНКО Юлію Віталіївну.

ДЖЕПУ Юлію Артурівну на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

СОПʼЯНЕНКО Оксану Юріївну на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

ПЛЯЦКО Уляну Михайлівну на посаду судді господарського суду Закарпатської області.

РИБКУ Лесю Ярославівну на посаду судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

СЕМЧУК Олену Сергіївну на посаду судді господарського суду Полтавської області.

ДЖЕПУ Григорія Володимировича на посаду судді Сумського апеляційного суду.

КОСОЛАП Марину Миколаївну на посаду судді Сумського апеляційного суду.

на посади суддів П’ятого апеляційного адміністративного суду:

  • ГОЛУБ Вікторію Анатоліївну,
  • ДЕГТЯРЬОВУ Світлану Володимирівну,
  • КАЗАНЧУК Ганну Петрівну,
  • ТАРНОВЕЦЬКОГО Івана Ігоровича,
  • ТЕРЛЕЦЬКОГО Дмитра Сергійовича.

ЛІЧМАНА Леоніда Васильовича на посаду судді Південно-західного апеляційного господарського суду.

ПАВЛЕНКО Наталію Анатоліївну на посаду судді Південно-західного апеляційного господарського суду.

на посади суддів Західного апеляційного господарського суду:

  • МАНЮКА Петра Теодоровича,
  • МІЛІЦІАНОВА Романа Валерійовича,
  • ПРЯДКО Оксану Василівну,
  • РЖЕПЕЦЬКОГО Віктора Олександровича,
  • РИМА Тараса Ярославовича,
  • СТЕПАНЮК Ніну Леонтіївну.

ХАЙДАРОВУ Інну Олексіївну на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області.

ВОРОНКОВУ Ірину Григорівну на посаду судді Тальнівського районного суду Черкаської області.

АСТАПОВИЧА Олександра Вікторовича на посаду судді Салтівського районного суду міста Харкова.

ТКАЧУК Олену Валеріївну на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області.

СЕМЕНЕНКО Марину Олександрівну на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

ФОМІНУ Ліну Олександрівну на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

РОМАНЮК Юлію Геннадіївну на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

ХАБАРОВУ Марію Володимирівну на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

МАНДЗІЯ Олексія Петровича на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

КАНИГІНУ Тетяну Сергіївну на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

СЛОБОДОНЮКА Михайла Васильовича на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду.

ЧУПРИНУ Олександра Володимировича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

КРАВЧЕНКА Євгена Дмитровича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

на посади суддів Шостого апеляційного адміністративного суду:

  • ГОВОРУНА Олександра Володимировича,
  • ЗЛАТІНА Станіслава Вікторовича,
  • ОСІПОВУ Олену Олександрівну,
  • ПОПОВУ Оксану Гнатівну,
  • ТЕРЕЗУ Юлію Олександрівну.

на посади суддів Північного апеляційного господарського суду:

  • БЕСТАЧЕНКО Олену Леонідівну,
  • КРИЖНОГО Олександра Миколайовича,
  • ШАРАТОВА Юрія Анатолійовича.

на посади суддів Північного апеляційного господарського суду:

  • ІВАНОВА Вадима Петровича,
  • КОЛЕСНИКА Романа Миколайовича,
  • СКОВОРОДІНУ Олену Миколаївну,
  • ЧАПЛЯНА Сергія Євгеновича.

на посади суддів Сумського апеляційного суду:

  • БАСОВУ Віту Іванівну,
  • БОНДАРЯ Володимира Борисовича,
  • ЗАМЧЕНКО Анну Олександрівну,
  • КОЛОДЯЖНОГО Андрія Олександровича,
  • СИДОРЕНКО Аллу Петрівну,
  • СОКОЛОВУ Наталію Олександрівну,
  • ТЕРЕЩЕНКО Ольгу Іванівну,
  • ЧЕРНИХ Оксану Миколаївну,
  • ШИНКАРЕНКО Аліну Іванівну,
  • ЩЕРБАЧЕНКО Марину Вікторівну.

на посади суддів Сумського апеляційного суду:

  • НЕСТЕРЕНКА Максима Васильовича,
  • ПЕТЕН Яну Леонідівну,
  • СІЗОВА Дмитра Володимировича,
  • ХУДИКА Андрія Мирославовича.

на посади суддів Житомирського апеляційного суду:

  • КУЗНЕЦОВА Дмитра Володимировича,
  • ПАНКЕЄВУ Вікторію Анатоліївну.

на посади суддів Житомирського апеляційного суду:

  • МИКОЛАЙЧУКА Павла Валерійовича,
  • РЯБЕНЬКУ Таїсію Степанівну.

на посади суддів Житомирського апеляційного суду:

  • БОНДАР Оксану Олексіївну,
  • КОСТЮКОВИЧА Сергія Івановича,
  • СКІТНЕВСЬКУ Олену Максимівну,
  • ШАЛОТУ Костянтина Валерійовича.

