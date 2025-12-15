Верховний Суд відзначає річницю: 8 років процесуальної діяльності у фактах і цифрах

Вісім фактів про людей, рішення, масштаби роботи та розвиток Верховного Суду за роки процесуальної діяльності.

15 грудня Верховний Суд відзначає восьму річницю від дня початку процесуальної діяльності.

За цей час Суд утвердився як ключова інституція у формуванні єдиної судової практики та правових орієнтирів для всієї правової системи України.

Верховний Суд підготував вісім цікавих фактів про свою діяльність.

1. У Верховному Суді працює 147 суддів – 90 чоловіків і 57 жінок.

Це представники різних юридичних шкіл, вихідці з різних правничих професій – кожен зі своїм особливим характером мислення і стилем аргументації. Така комбінація формує ширший кут зору на складні правові проблеми.

2. Уперше суддями Верховного Суду стали адвокати та науковці.

У межах оновлення судової системи за результатами відкритого та публічного конкурсу суддями Верховного Суду, окрім кандидатів із суддівським досвідом, змогли стати адвокати та науковці, які мають професійний досвід роботи не менше 10 років. Натомість раніше суддями тогочасного Верховного Суду України могли стати виключно судді з не менш ніж 15-річним стажем роботи або судді Конституційного Суду України.

3. Щороку Верховний Суд розглядає близько 80–90 тисяч справ.

Щодня Верховний Суд розглядає справи, рішення в яких визначають орієнтири для правозастосування і мають значення не лише для конкретної людини, яка є стороною спору, а й впливають на тисячі правовідносин по всій країні.

4. Верховний Суд працює в пʼяти будівлях.

Це зумовлено структурою Суду, яка передбачає його поділ на чотири касаційних суди та Велику Палату.

Головна адміністративна будівля Верховного Суду – Кловський палац. Це памʼятка архітектури XVIII століття, у якій сьогодні історія співіснує із сучасною судовою інфраструктурою. Тут відбуваються засідання Пленуму Верховного Суду і Великої Палати ВС, міжнародні зустрічі та науково-практичні заходи, а також регулярні екскурсії для прийдешнього покоління правників, а нині – студентів юридичних навчальних закладів з усієї України.

5. Понад 597,9 млн грн суддівської винагороди суддів ВС перераховано на підтримку Збройних Сил України.

Такі відрахування системно здійснюються від початку повномасштабної війни. Судді також беруть участь у волонтерських ініціативах і підтримують військові підрозділи та благодійні організації особисто.

6. База правових позицій Верховного Суду – інноваційний ІТ-продукт, який не має аналогів.

Це не просто база даних. Це система, яка за допомогою штучного інтелекту структурує тисячі правових позицій, автоматично формує короткі правові висновки у справах, знаходить за лічені секунди релевантні рішення та показує, як трансформуються підходи ВС у часі.

7. Апарат Верховного Суду – це 1160 людей.

Юристи, аналітики, секретарі засідань, ІТ-команди, редактори, перекладачі, розпорядники, спеціалісти з діловодства, комунікацій, кадрів і аудиту – саме вони забезпечують повний цикл роботи правосуддя.

8. Активна спільнота Верховного Суду.

Верховний Суд – це не лише правові позиції і рішення, а й активна спільнота людей. Судді та працівники ВС в позаробочий час беруть участь у благодійних марафонах, спортивних і патріотичних ініціативах, турнірах, змаганнях і запливах, долучаються до екологічних акцій, благодійних зборів та волонтерської допомоги, зокрема плетіння маскувальних сіток для українських захисників.

