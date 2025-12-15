Верховный Суд отмечает годовщину: 8 лет процессуальной деятельности в фактах и цифрах

Восемь фактов о людях, решениях, масштабах работы и развитии Верховного Суда за годы процессуальной деятельности.

15 декабря Верховный Суд отмечает восьмую годовщину со дня начала процессуальной деятельности.

За это время Суд утвердился как ключевая институция в формировании единой судебной практики и правовых ориентиров для всей правовой системы Украины.

Верховный Суд подготовил восемь интересных фактов о своей деятельности.

1. В Верховном Суде работают 147 судей – 90 мужчин и 57 женщин.

Это представители различных юридических школ, выходцы из разных юридических профессий – каждый со своим особым характером мышления и стилем аргументации. Такая комбинация формирует более широкий взгляд на сложные правовые проблемы.

2. Впервые судьями Верховного Суда стали адвокаты и научные работники.

В рамках обновления судебной системы по результатам открытого и публичного конкурса судьями Верховного Суда, помимо кандидатов с судейским опытом, смогли стать адвокаты и научные работники, имеющие профессиональный опыт работы не менее 10 лет. В то же время ранее судьями тогдашнего Верховного Суда Украины могли стать исключительно судьи с не менее чем 15-летним стажем работы или судьи Конституционного Суда Украины.

3. Ежегодно Верховный Суд рассматривает около 80–90 тысяч дел.

Ежедневно Верховный Суд рассматривает дела, решения по которым определяют ориентиры для правоприменения и имеют значение не только для конкретного человека, являющегося стороной спора, но и влияют на тысячи правоотношений по всей стране.

4. Верховный Суд работает в пяти зданиях.

Это обусловлено структурой Суда, которая предусматривает его разделение на четыре кассационных суда и Большую Палату.

Главное административное здание Верховного Суда – Кловский дворец. Это памятник архитектуры XVIII века, в котором сегодня история сосуществует с современной судебной инфраструктурой. Здесь проходят заседания Пленума Верховного Суда и Большой Палаты ВС, международные встречи и научно-практические мероприятия, а также регулярные экскурсии для будущего поколения юристов, а ныне – студентов юридических учебных заведений со всей Украины.

5. Свыше 597,9 млн грн судейского вознаграждения судей ВС перечислено на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Такие отчисления системно осуществляются с начала полномасштабной войны. Судьи также участвуют в волонтерских инициативах и поддерживают воинские подразделения и благотворительные организации лично.

6. База правовых позиций Верховного Суда – инновационный ИТ-продукт, не имеющий аналогов.

Это не просто база данных. Это система, которая с помощью искусственного интеллекта структурирует тысячи правовых позиций, автоматически формирует краткие правовые выводы по делам, находит за считаные секунды релевантные решения и показывает, как трансформируются подходы ВС со временем.

7. Аппарат Верховного Суда – это 1160 человек.

Юристы, аналитики, секретари судебных заседаний, ИТ-команды, редакторы, переводчики, распорядители, специалисты по делопроизводству, коммуникациям, кадрам и аудиту – именно они обеспечивают полный цикл работы правосудия.

8. Активное сообщество Верховного Суда.

Верховный Суд – это не только правовые позиции и решения, но и активное сообщество людей. Судьи и работники ВС во внерабочее время участвуют в благотворительных марафонах, спортивных и патриотических инициативах, турнирах, соревнованиях и заплывах, приобщаются к экологическим акциям, благотворительным сборам и волонтерской помощи, в частности плетению маскировочных сетей для украинских защитников.

