У Канаді адвокатку можуть притягнути до кримінальної відповідальності за брехню суду щодо використання ChatGPT

Адвокатка подала до суду документ, який містив вигадані судові рішення.

Адвокатку з Торонто постала перед процедурою притягнення до кримінальної відповідальності за неповагу до суду після того, як зізналася, що збрехала суду вищої інстанції провінції Онтаріо щодо використання ChatGPT для підготовки процесуальних документів, які містили вигадані штучним інтелектом судові прецеденти, пише Lawtimesnews.

Як випливає з судового наказу від 4 грудня, ще в жовтні суд передав провадження у справі про неповагу до суду у відання генерального прокурора Онтаріо. Суд зазначив, що, з позиції обвинувачення, Джісух Лі з юридичної фірми ML спочатку вчинила неповагу до суду, подавши та використавши письмові пояснення (factum), які містили вигадані судові рішення. Обвинувачення стверджує, що невиконання обов’язку перевірити посилання є «байдужістю, близькою до безрозсудності».

Також сторона обвинувачення заявляє, що Лі посилила свою провину, збрехавши суду про власні дії.

За словами Деніела Ескотта, докторанта юридичної школи Осґуд-Холл, дослідження якого зосереджені на перетині штучного інтелекту, права та технологій, справа Ko v. Li є першим випадком у Канаді, коли юриста було передано генеральному прокурору для розгляду кримінального провадження про неповагу до суду у зв’язку з ШІ-галюцинаціями в судових документах. Представники генерального прокурора Онтаріо та прокурор у справі не надали негайної відповіді на запит журналістів щодо цього питання.

Прецедентний характер справи

У своєму рішенні суддя Фредерік Майєрс також визнав можливий прецедентний характер справи.

«Я не бачив жодного випадку, коли адвокат, на якого покладено обов’язок щирості та честі, зізнавався б у навмисному введенні суду в оману в межах кримінального провадження про неповагу до суду щодо самої себе», — написав суддя. Він назвав справу «вкрай незвичайною» та такою, що може мати значний вплив на систему правосуддя.

Майєрс наголосив, що перед ухваленням рішення про визнання Лі винною у неповазі до суду необхідно розглянути докази, провести перехресний допит і заслухати позиції сторін.

Зазначається, що у травні Лі заявила суду, що не використовувала ChatGPT для підготовки документів у спадковій справі після того, як суд не зміг знайти в мережі посилання на судові рішення, які вона цитувала. Згодом вона повідомила суду, що доручила підготовку документів студенту та дізналася, що вони частково були створені за допомогою ChatGPT.

Однак у вересні, після того як Лі дізналася про розслідування з боку Юридичної палати Онтаріо, вона надіслала до суду лист без запиту, в якому зізналася, що сама готувала процесуальні документи з використанням ChatGPT.

У листі Лі пояснила, що її неправдиві заяви були зроблені «зі страху перед можливими наслідками та через сильне збентеження від необхідності визнати свою одноосібну відповідальність за серйозну помилку».

«Я глибоко каюся в цій нечесності. Мої дії далеко не відповідали етичним стандартам, яких очікують від службовця суду, і спричинили мені значні особисті докори сумління», — написала вона. «Я повністю усвідомлюю, що введення суду в оману — навіть якщо спочатку ненавмисне, а згодом навмисне для зменшення сорому — підриває цілісність судового процесу».

У відповідь суддя Майєрс запропонував Лі довести, чому вона не має бути визнана винною у неповазі до суду за брехню. Після цього справу було передано генеральному прокурору. Наприкінці листопада прокурор повідомив, що обвинувачення «має намір взяти на себе ведення провадження».

Пояснення адвокатки

На початку грудня Лі подала до суду пояснення, в яких зазначила, що пройшла курси підвищення кваліфікації з питань використання штучного інтелекту, розробила внутрішню політику застосування ШІ відповідно до рекомендацій Юридичної палати Онтаріо та очікує подальших рішень регулятора.

Юристка попросила суд утриматися від винесення рішення про неповагу до суду, посилаючись на співпрацю зі слідством, вибачення та вжиті заходи для виправлення ситуації. Вона також зазначила, що її дії не завдали шкоди сторонам у спадковій справі та що вона, ймовірно, ніколи не отримає 80 тисяч доларів гонорару, які їй заборгував клієнт.

Втім суддя Майєрс висловив занепокоєння тим, що Лі «не усвідомлює серйозності питань у цьому провадженні», а також звернув увагу на її небажання найняти адвоката для власного захисту.

Суд призначив кримінального адвоката як amicus curiae для надання суду незалежних порад щодо справедливого проведення провадження про неповагу до суду.

