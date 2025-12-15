В Канаде адвокату грозит уголовная ответственность за ложь суду об использовании ChatGPT

Адвокат подала в суд документ, который содержал вымышленные судебные решения.

Фото: lawtimesnews.com

Адвокат из Торонто предстала перед процедурой привлечения к уголовной ответственности за неуважение к суду после того, как призналась, что солгала суду высшей инстанции провинции Онтарио относительно использования ChatGPT для подготовки процессуальных документов, которые содержали вымышленные искусственным интеллектом судебные прецеденты, пишет Lawtimesnews.

Как следует из судебного приказа от 4 декабря, еще в октябре суд передал производство по делу о неуважении к суду в ведение генерального прокурора Онтарио. Суд отметил, что, с точки зрения обвинения, Джисух Ли из юридической фирмы ML изначально проявила неуважение к суду, подав и использовав письменные пояснения (factum), которые содержали вымышленные судебные решения. Обвинение утверждает, что невыполнение обязанности проверить ссылки является «безразличием, близким к безрассудности».

Также сторона обвинения заявляет, что Ли усугубила свою вину, солгав суду о собственных действиях.

По словам Дэниела Эскотта, докторанта юридической школы Осгуд-Холл, исследования которого сосредоточены на пересечении искусственного интеллекта, права и технологий, дело Ko v. Li является первым случаем в Канаде, когда юриста передали генеральному прокурору для рассмотрения уголовного производства о неуважении к суду в связи с ИИ-галлюцинациями в судебных документах. Представители генерального прокурора Онтарио и прокурор по делу не предоставили немедленного ответа на запрос журналистов по этому вопросу.

Прецедентный характер дела

В своем решении судья Фредерик Майерс также признал возможный прецедентный характер дела.

«Я не видел ни одного случая, когда адвокат, на которого возложена обязанность искренности и чести, признавался бы в умышленном введении суда в заблуждение в рамках уголовного производства о неуважении к суду в отношении самой себя», — написал судья. Он назвал дело «крайне необычным» и таким, которое может иметь значительное влияние на систему правосудия.

Майерс подчеркнул, что перед вынесением решения о признании Ли виновной в неуважении к суду необходимо рассмотреть доказательства, провести перекрестный допрос и выслушать позиции сторон.

Отмечается, что в мае Ли заявила суду, что не использовала ChatGPT для подготовки документов в наследственном деле после того, как суд не смог найти в сети ссылки на судебные решения, которые она цитировала. Позднее она сообщила суду, что поручила подготовку документов студенту и узнала, что они частично были созданы с помощью ChatGPT.

Однако в сентябре, после того как Ли узнала о расследовании со стороны Юридической палаты Онтарио, она направила в суд письмо без запроса, в котором призналась, что сама готовила процессуальные документы с использованием ChatGPT.

В письме Ли пояснила, что ее ложные заявления были сделаны «из страха перед возможными последствиями и из-за сильного смущения от необходимости признать свою единоличную ответственность за серьезную ошибку».

«Я глубоко раскаиваюсь в этой нечестности. Мои действия далеко не соответствовали этическим стандартам, которых ожидают от служащего суда, и вызвали у меня значительные личные угрызения совести», — написала она. «Я полностью осознаю, что введение суда в заблуждение — даже если сначала непреднамеренное, а затем умышленное для уменьшения стыда — подрывает целостность судебного процесса».

В ответ судья Майерс предложил Ли доказать, почему она не должна быть признана виновной в неуважении к суду за ложь. После этого дело было передано генеральному прокурору. В конце ноября прокурор сообщил, что обвинение «намерено взять на себя ведение производства».

Пояснения адвоката

В начале декабря Ли подала в суд пояснения, в которых указала, что прошла курсы повышения квалификации по вопросам использования искусственного интеллекта, разработала внутреннюю политику применения ИИ в соответствии с рекомендациями Юридической палаты Онтарио и ожидает дальнейших решений регулятора.

Юристка попросила суд воздержаться от вынесения решения о неуважении к суду, ссылаясь на сотрудничество со следствием, извинения и принятые меры по исправлению ситуации. Она также отметила, что ее действия не причинили вреда сторонам в наследственном деле и что она, вероятно, никогда не получит 80 тысяч долларов гонорара, которые ей задолжал клиент.

В то же время судья Майерс выразил обеспокоенность тем, что Ли «не осознает серьезности вопросов в этом производстве», а также обратил внимание на ее нежелание нанять адвоката для собственной защиты.

Суд назначил уголовного адвоката в качестве amicus curiae для предоставления суду независимых рекомендаций относительно справедливого проведения производства о неуважении к суду.

