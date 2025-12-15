В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Верховна Рада готується утворити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування можливих фактів порушень законодавства під час дії воєнного стану. Відповідний проект Постанови № 14291 був зареєстрований на сайті Верховної Ради.

За словами ініціаторів, корупція вважається головною проблемою в Україні навіть у час російського повномасштабного вторгнення. Через це депутати ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії для контролю та розслідування порушень.

Як зазначено в пояснювальній записці, війна виявила нові загрози, зокрема зловживання у сфері оборони, підрив безпеки через корупційні схеми, а також порушення у сфері інфраструктури, енергетики та наданні комунальних послуг. Високий рівень корупційних ризиків проявився і під час закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та розподілу гуманітарної допомоги.

Під час дії воєнного стану детективи ДБР порушили понад 700 кримінальних проваджень, а за результатами розслідувань НАБУ було складено обвинувальні акти щодо понад 250 осіб, із яких більше 100 отримали обвинувальні вироки.

Серед фігурантів – високопосадовці державних підприємств, голови облдержадміністрацій та високопосадовці міністерств.

Основними завданнями ТСК визначено:

Перевірка та розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, зокрема щодо використання ресурсів, необхідних для забезпечення обороноздатності держави, а також дотримання прав і свобод людини. Виявлення можливих порушень антикорупційного законодавства, що стосуються використання публічних коштів, державного майна та інших ресурсів у різних сферах економічної діяльності. Контроль за законністю рішень та дій органів влади у сфері оборони, безпеки та управління ресурсами під час дії воєнного стану.

До складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України має увійти 14 народних депутатів з різних політичних фракцій та позафракційні парламентарі. Головою комісії пропонується обрати Олексія Гончаренка з фракції «Європейська Солідарність», а заступником – Ігоря Фріса з фракції «Слуга Народу». До складу комісії також можуть увійти: Іван Шинкаренко, Леся Забуранна, Аліна Загоруйко, Роман Бабій та Арсеній Пушкаренко від «Слуги Народу», Валентин Наливайченко («ВО «Батьківщина»»), Кіра Рудик («Голос»), Микола Бабенко («Довіра»), Роман Іванісов («Відновлення України»), Анатолій Урбанський («Партія «За майбутнє»»), а також позафракційні Юлія Яцик і Вікторія Гриб.

Дія ТСК триватиме один рік, а перший звіт про результати роботи має бути заслуханий на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шести місяців після прийняття Постанови.

За словами авторів проекту, створення комісії є необхідним кроком для посилення парламентського контролю та запобігання фінансовим зловживанням і корупційним схемам у ключових сферах державного управління під час воєнного стану.

