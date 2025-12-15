  1. Публикации
  2. / Законодательство

В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

15:18, 15 декабря 2025
Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада готовится создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования возможных фактов нарушений законодательства в период действия военного положения. Соответствующий проект Постановления № 14291 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

По словам инициаторов, коррупция считается главной проблемой в Украине даже в период полномасштабного вторжения России. В связи с этим депутаты инициировали создание Временной следственной комиссии для контроля и расследования нарушений.

Как указано в пояснительной записке, война выявила новые угрозы, в частности злоупотребления в сфере обороны, подрыв безопасности через коррупционные схемы, а также нарушения в сферах инфраструктуры, энергетики и предоставления коммунальных услуг. Высокий уровень коррупционных рисков проявился также при закупках быстро возводимых защитных сооружений гражданской защиты и распределении гуманитарной помощи.

В период действия военного положения детективы ГБР возбудили более 700 уголовных производств, а по результатам расследований НАБУ были составлены обвинительные акты в отношении более 250 лиц, из которых свыше 100 получили обвинительные приговоры. Среди фигурантов – высокопоставленные лица государственных предприятий, главы областных государственных администраций и высокопоставленные чиновники министерств.

Основными задачами ВСК определены:

  1. Проверка и расследование возможных нарушений законодательства в сфере обороны, в частности использования ресурсов, необходимых для обеспечения обороноспособности государства, а также соблюдения прав и свобод человека.
  2. Выявление возможных нарушений антикоррупционного законодательства, касающихся использования публичных средств, государственного имущества и других ресурсов в различных сферах экономической деятельности.
  3. Контроль за законностью решений и действий органов власти в сфере обороны, безопасности и управления ресурсами в период действия военного положения.

В состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины должно войти 14 народных депутатов из различных политических фракций и внефракционные парламентарии. Головой комиссии предлагают избрать Алексея Гончаренко из фракции «Европейская Солидарность», а заместителем – Игоря Фрис из фракции «Слуга Народа». В состав комиссии также могут войти: Иван Шинкаренко, Леся Забуранна, Алина Загоруйко, Роман Бабий и Арсений Пушкаренко от «Слуги Народа», Валентин Наливайченко («ВО «Батькивщина»»), Кира Рудик («Голос»), Николай Бабенко («Доверие»), Роман Иванисов («Восстановление Украины»), Анатолий Урбанский («Партия «За будущее»»), а также внефракционные Юлия Яцик и Виктория Гриб.

Деятельность ВСК будет длиться один год, а первый отчет о результатах работы должен быть заслушан на пленарном заседании Верховной Рады не позднее шести месяцев после принятия Постановления.

По словам авторов проекта, создание комиссии является необходимым шагом для усиления парламентского контроля и предотвращения финансовых злоупотреблений и коррупционных схем в ключевых сферах государственного управления в период военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект коррупция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]