Мерц запропонував Росії оголосити перемир’я на Різдво

19:48, 15 грудня 2025
Водночас Володимир Зеленський наголосви, що без чітких гарантій безпеки перемир’я неможливе.
Мерц запропонував Росії оголосити перемир’я на Різдво
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із ініціативою запровадити різдвяне перемир’я з боку Росії. Про це він заявив на пресконференції в Берліні.

«Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру. І, може, це буде початок конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні», – заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що останнім часом війна дедалі більше спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

«Тому що протягом останніх тижнів і місяців війна ця в основному знищує цивільне населення, садки, школи – це терор цивільного населення в Україні», – сказав Мерц.

Він також підкреслив, що подальший розвиток подій залежить виключно від рішення російської сторони.

«Зараз все залежить, м'яч лежить на російському столі», – зазначив Мерц.

Водночас Володимир Зеленський наголосви, що без чітких гарантій безпеки перемир’я неможливе.

«Перед будь-якими кроками на полі бою і військові, і цивільне населення повинні мати чітке розуміння, які саме будуть гарантії безпеки. Питання моніторингу під час припинення вогню - хто його здійснює, у якому форматі і які санкційні кроки застосовуються у разі порушення - це ті питання, які ми маємо чітко пропрацювати», - зазначив Президент.

