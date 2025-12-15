Мерц запропонував Росії оголосити перемир’я на Різдво

Водночас Володимир Зеленський наголосви, що без чітких гарантій безпеки перемир’я неможливе.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із ініціативою запровадити різдвяне перемир’я з боку Росії. Про це він заявив на пресконференції в Берліні.

«Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру. І, може, це буде початок конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні», – заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що останнім часом війна дедалі більше спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

«Тому що протягом останніх тижнів і місяців війна ця в основному знищує цивільне населення, садки, школи – це терор цивільного населення в Україні», – сказав Мерц.

Він також підкреслив, що подальший розвиток подій залежить виключно від рішення російської сторони.

«Зараз все залежить, м'яч лежить на російському столі», – зазначив Мерц.

Водночас Володимир Зеленський наголосви, що без чітких гарантій безпеки перемир’я неможливе.

«Перед будь-якими кроками на полі бою і військові, і цивільне населення повинні мати чітке розуміння, які саме будуть гарантії безпеки. Питання моніторингу під час припинення вогню - хто його здійснює, у якому форматі і які санкційні кроки застосовуються у разі порушення - це ті питання, які ми маємо чітко пропрацювати», - зазначив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.