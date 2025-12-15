Мерц предложил России объявить перемирие на Рождество

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что без четких гарантий безопасности перемирие невозможно.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой введения рождественского перемирия со стороны России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

«Возможно, у российского правительства остались остатки человечности, и оно оставит людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира. И, возможно, это будет началом конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине», – заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что в последнее время война все больше направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

«Потому что на протяжении последних недель и месяцев эта война в основном уничтожает гражданское население, детские сады, школы – это террор гражданского населения в Украине», – сказал Мерц.

Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит исключительно от решения российской стороны.

«Сейчас все зависит от этого, мяч находится на российском поле», – отметил Мерц.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что без четких гарантий безопасности перемирие невозможно.

«Перед любыми шагами на поле боя и военные, и гражданское население должны иметь четкое понимание того, какими именно будут гарантии безопасности. Вопрос мониторинга во время прекращения огня — кто его осуществляет, в каком формате и какие санкционные шаги применяются в случае нарушений — это те вопросы, которые мы должны четко проработать», — отметил Президент.

