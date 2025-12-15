Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами після смерті власника.

В України триває процес наймасштабнішого оновлення цивільного законодавства, яке за останні 20 років не відповідає умовам сучасного життя.

Застарілий кодекс вже не може закрити прогалини, які виникли внаслідок глобалізації, а також повномасштабної війни, масової загибелі людей, спадкування бізнесу, корпоративних прав, цифрових активів, управління компаніями після смерті власників

У Верховній Раді зареєстровані два законопроекта про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку із його оновленням (рекодифікацією). Мова йде про книгу першу та книгу другу Кодексу. Автори законопроектів пропонують системно оновити весь Цивільний Кодекс.

22 жовтня 2025 парламент прийняв за основу із продовженням строку підготовки законопроект № 14056 (книга перша), і вже 05 листопада 2025 - законопроект № 14057 від 21.09.2025 (книга друга).

Інші книги (3-9) ще в парламенті не зареєстровані, але були оприлюднені для громадського обговорення.

Зокрема, одна з книг містить оновлені правила щодо спадкування.

Із книги шостої в діючій редакції вона стане книгою сьомою, в якій базові правила залишаться без істотних змін, але частково спадкове право буде доповнено.

До складу спадщини дозволять включати права на цифрові речі, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, якщо інше не передбачено законом або умовами використання таких речей.

Зміниться черговість права на спадкування. Наприклад, у другу чергу право на спадкування за законом будуть мати онуки спадкодавця, батьки яких є живими на час відкриття спадщини.

Сьогодні це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Якщо ЦК оновлять, вони будуть спадкувати у третю чергу.

Рідні дядько та тітка спадкодавця стануть спадкоємцями четвертої черги.

Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини, перейдуть у п’яту чергу.

Також додається шоста черга спадкоємців в яку будуть входити інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

У шосту чергу право на спадкування за законом отримають утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Будуть позбавлені права на спадкування особи, які вчинили умисне вбивство спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців, заподіяли їм тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких сталася смерть спадкодавця, або вчинили замах на їхнє життя.

Заяви про прийняття спадщини, як і заява про відмову від прийняття спадщини, будуть приймати виключно нотаріуси.

Якщо спадкоємець протягом строку 6 місяців не подав заяву про прийняття спадщини або постійно не проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, не був малолітнім, неповнолітнім, недієздатним, а також обмеженим у цивільній дієздатності на час відкриття спадщини, він буде вважатися таким, що не прийняв її.

Спадкоємці мають право на поділ спадщини незалежно від підстав спадкування у договірному або судовому порядку. Договір про поділ спадщини укладається спадкоємцями у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Також в кодекс включать статтю 1285-1. Управління спадщиною, до складу якої входять корпоративні права до отримання свідоцтва про право на спадщину спадкоємцями.

Якщо у складі спадщини є корпоративні права, які потребують управління ними в інтересах спадкоємців, нотаріус призначає єдиного управителя з числа осіб, визначених заповідачем у заповіті на управління такою спадщиною, виконавців заповіту, спадкоємців, які прийняли спадщину, а в разі їх відсутності за заявою заінтересованої особи укладає договір на управління спадщиною з іншою особою.

Переважне право на призначення управителем спадщини мають:

1) особа, визначена заповідачем у заповіті на управління такою спадщиною, або виконавець заповіту, а якщо такі особи не визначено, єдиний спадкоємець за заповітом або спадкоємець з числа спадкоємців за заповітом, розмір частки у праві на спадщину якого є більшим;

2) єдиний спадкоємець за законом, або один із спадкоємців за законом, розмір частки у праві на спадщину якого є більшим, у разі відсутності заповіту. У разі рівності часток у праві на спадщину управителем призначається один із спадкоємців за згодою більшості спадкоємців, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально, а у разі недосягнення згоди більшістю спадкоємців один із спадкоємців за рішенням суду.

З метою управління спадщиною корпоративними правами в окремо визначеній юридичній особі може бути призначено лише одного управителя або укладено договір на управління лише з однією особою.

До моменту видачі свідоцтва про право на спадщину та вступу до юридичної особи спадкоємців, участь у загальних зборах юридичної особи в інтересах спадкоємців має право брати управитель такою спадщиною.

У випадку смерті єдиного учасника юридичної особи, який був виконавчим органом, до моменту видачі свідоцтва про право на спадщину та вступу до юридичної особи спадкоємців, рішення про призначення виконавчого органу приймається одноособово управителем такої спадщини.

Виконавця заповіту зобов’яжуть не просто вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань, але й ще подавати відповідні позови до суду.

Ще одна новація - це можливість розірвати спадковий договір за взаємною згодою, а не виключно через суд.

Автор Тарас Лученко

