Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается процесс самого масштабного обновления гражданского законодательства, которое за последние 20 лет не соответствует условиям современной жизни.

Устаревший кодекс уже не может закрыть пробелы, возникшие вследствие глобализации, а также полномасштабной войны, массовой гибели людей, наследования бизнеса, корпоративных прав, цифровых активов, управления компаниями после смерти владельцев.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с его обновлением (рекодификацией). Речь идет о книге первой и книге второй Кодекса. Авторы законопроектов предлагают системно обновить весь Гражданский кодекс.

22 октября 2025 года парламент принял за основу с продлением срока подготовки законопроект № 14056 (книга первая), а уже 05 ноября 2025 года — законопроект № 14057 от 21.09.2025 (книга вторая).

Другие книги (3–9) еще не зарегистрированы в парламенте, но были обнародованы для общественного обсуждения.

В частности, одна из книг содержит обновленные правила наследования.

Из книги шестой в действующей редакции она станет книгой седьмой, в которой базовые правила останутся без существенных изменений, однако наследственное право будет частично дополнено.

В состав наследства разрешат включать права на цифровые вещи, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом или условиями использования таких вещей.

Изменится очередность права на наследование. Например, во вторую очередь право на наследование по закону будут иметь внуки наследодателя, родители которых живы на момент открытия наследства.

Сегодня это родные братья и сестры наследодателя, его бабка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери. Если ГК обновят, они будут наследовать в третью очередь.

Родные дядя и тетя наследодателя станут наследниками четвертой очереди.

Лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства, перейдут в пятую очередь.

Также добавляется шестая очередь наследников, в которую будут входить другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников более дальней степени родства. Степень родства определяется по числу рождений, которые отдаляют родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В шестую очередь право на наследование по закону получат иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию.

Будут лишены права на наследование лица, которые совершили умышленное убийство наследодателя или кого-либо из возможных наследников, причинили им тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть наследодателя, либо совершили покушение на их жизнь.

Заявления о принятии наследства, как и заявление об отказе от принятия наследства, будут приниматься исключительно нотариусами.

Если наследник в течение срока 6 месяцев не подал заявление о принятии наследства или постоянно не проживал совместно с наследодателем на момент открытия наследства, не был малолетним, несовершеннолетним, недееспособным, а также ограниченным в гражданской дееспособности на момент открытия наследства, он будет считаться таким, что не принял его.

Наследники имеют право на раздел наследства независимо от оснований наследования в договорном или судебном порядке. Договор о разделе наследства заключается наследниками в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Также в кодекс включат статью 1285-1. Управление наследством, в состав которого входят корпоративные права, до получения свидетельства о праве на наследство наследниками.

1. Если в составе наследства имеются корпоративные права, которые требуют управления ими в интересах наследников, нотариус назначает единого управляющего из числа лиц, определенных завещателем в завещании для управления таким наследством, исполнителей завещания, наследников, принявших наследство, а в случае их отсутствия — по заявлению заинтересованного лица заключает договор управления наследством с другим лицом.

2. Преимущественное право на назначение управляющим наследством получат:





лицо, определенное завещателем в завещании для управления таким наследством, либо исполнитель завещания, а если такие лица не определены — единственный наследник по завещанию либо наследник из числа наследников по завещанию, размер доли в праве на наследство которого является большим;

единственный наследник по закону либо один из наследников по закону, размер доли в праве на наследство которого является большим, при отсутствии завещания. В случае равенства долей в праве на наследство управляющим назначается один из наследников по согласию большинства наследников, изложенному в форме заявления, подлинность подписи на котором удостоверяется нотариально, а в случае недостижения согласия большинством наследников — один из наследников по решению суда.



3. В целях управления наследством корпоративными правами в отдельно определенном юридическом лице может быть назначен только один управляющий либо заключен договор управления только с одним лицом.

4. До момента выдачи свидетельства о праве на наследство и вступления наследников в юридическое лицо участие в общих собраниях юридического лица в интересах наследников имеет право принимать управляющий таким наследством.

5. В случае смерти единственного участника юридического лица, который был исполнительным органом, до момента выдачи свидетельства о праве на наследство и вступления наследников в юридическое лицо решение о назначении исполнительного органа принимается единолично управляющим таким наследством.

Исполнителя завещания обяжут не только требовать от должников наследодателя исполнения ими своих обязательств, но и подавать соответствующие иски в суд.

Еще одна новация — возможность расторгнуть наследственный договор по взаимному согласию, а не исключительно через суд.

Автор Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.