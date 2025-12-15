В Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції — Зеленський

Всі об’єкти енергетичної інфраструктури України зазнали російських атак.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що вся українська енергетична інфраструктура зазнала російських атак, і нині в країні немає жодної електростанції, яка б не постраждала. Про це Глава держави повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі.

«Фактично в Україні немає жодної «живої» електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що постійний тиск на енергосистему створює серйозні виклики, однак українські фахівці щоразу максимально оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти після обстрілів.

Також Зеленський підкреслив важливу роль міжнародної підтримки, зазначивши, що німецькі компанії суттєво допомагають Україні у відновленні та стабілізації енергетичної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.