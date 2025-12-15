В Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции — Зеленский

Все объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись российским атакам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что вся украинская энергетическая инфраструктура подверглась российским атакам, и в настоящее время в стране нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала. Об этом Глава государства сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме.

«Фактически в Украине нет ни одной «живой» электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что постоянное давление на энергосистему создает серьезные вызовы, однако украинские специалисты каждый раз максимально оперативно восстанавливают поврежденные объекты после обстрелов.

Также Зеленский подчеркнул важную роль международной поддержки, отметив, что немецкие компании существенно помогают Украине в восстановлении и стабилизации энергетической системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.