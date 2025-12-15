Зараз важливі дні, які можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру, – Зеленський

Мерц висловив сподівання на швидкий прогрес у координації позицій між партнерами України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчі дні можуть відіграти ключову роль у досягненні миру. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

«Ці дні можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру. Хоча це дуже непросто… Ми відчуваємо, що партнери чують Україну і готові шукати рішення, які зроблять мир достойним, а безпеку гарантованою», – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Мерц висловив сподівання на відчутний прогрес у координації позицій між партнерами України.

«Сподіваюся, сьогодні ввечері ми досягнемо значного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою», – сказав Мерц.

Він додав, що питання територій мають вирішувати лише народ і Президент України.

