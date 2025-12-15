  1. В Україні

Зараз важливі дні, які можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру, – Зеленський

19:06, 15 грудня 2025
Мерц висловив сподівання на швидкий прогрес у координації позицій між партнерами України.
Зараз важливі дні, які можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру, – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчі дні можуть відіграти ключову роль у досягненні миру. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

«Ці дні можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру. Хоча це дуже непросто…  Ми відчуваємо, що партнери чують Україну і готові шукати рішення, які зроблять мир достойним, а безпеку гарантованою», – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Мерц висловив сподівання на відчутний прогрес у координації позицій між партнерами України.

«Сподіваюся, сьогодні ввечері ми досягнемо значного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою», – сказав Мерц.

Він додав, що питання територій мають вирішувати лише народ і Президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]