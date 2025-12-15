Сейчас важные дни, которые могут многое решить и приблизить нас к миру, — Зеленский

Мерц выразил надежду на быстрый прогресс в координации позиций между партнерами Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшие дни могут сыграть ключевую роль в достижении мира. Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

«Эти дни могут многое решить и приблизить нас к миру. Хотя это очень непросто… Мы чувствуем, что партнеры слышат Украину и готовы искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность — гарантированной», – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Мерц выразил надежду на ощутимый прогресс в координации позиций между партнерами Украины.

«Надеюсь, сегодня вечером мы достигнем значительного прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой», – сказал Мерц.

Он добавил, что вопросы территорий должны решать исключительно народ и Президент Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.