Комітет Ради пропонує прийняти за основу законопроєкт щодо захисту від недобросовісних торгівельних практик

18:36, 15 грудня 2025
Комітет рекомендує прийняти за основу доопрацьований законопроєкт щодо захисту від недобросовісних торгівельних практик.
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт № 6068 і альтернативні до нього про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення сприятливих умов для товаровиробників при реалізації харчових продуктів та вирішив відхилити зазначені альтернативи.

Як зауважили у Раді, норми зазначених законопроєктів спрямовані на врегулювання відносин між постачальниками та покупцями харчових продуктів та імплементацію у національне законодавство норм деяких Директив Європейського Парламенту і Ради.

За результатами обговорення члени Комітету зазначили, що на сьогодні є необхідність прийняття відповідного законопроєкту, але не в запропонованих редакціях.

Відтак, у рамках роботи над системним законопроєктом щодо імплементації Директиви ЄС про недобросовісні торговельні практики Комітет провів низку заходів: засідання Робочої групи, публічне обговорення та круглий стіл на тему: «Недобросовісні торговельні практики: імплементація Директиви ЄС 2019/633 в Україні» із залученням ключових стейкхолдерів галузі, профільних асоціацій та експертів

Голова підкомітету з питань регуляторної політики Ганна Лічман представила результати тривалої роботи. Відбулось більше десятка зустрічей та обговорень конкретних проблемних питань взаємовідносин та пошуку шляхів їх вирішення.

За її словами, одним із практичних результатів цієї роботи стало підписання у квітні 2023 року Меморандуму щодо забезпечення стабільної роботи ланцюга постачання харчових продуктів в умовах воєнного стану. Документом, зокрема, встановлено максимальний 30-денний строк розрахунків за договорами поставки базових продуктів харчування вітчизняного виробництва.

Крім того, на сайті Комітету та вебпорталі Верховної Ради було проведено публічне обговорення запропонованих змін до законодавства щодо захисту від недобросовісних торговельних практик. За результатами обговорення надійшли десятки пропозицій, які були опрацьовані з урахуванням позицій усіх ключових стейкхолдерів.

За підсумками проведеної роботи народні депутати підготували нову редакцію законопроєкту, яку в Комітеті назвали збалансованою та системною. Документ узгоджується з правом Європейського Союзу, що підтверджено позитивною експертною оцінкою Офісу Прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За підсумками засідання Комітет ухвалив рішення відхилити зазначені законопроєкти і подати на розгляд Верховної Ради доопрацьований проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту від недобросовісних торгівельних практик у відносинах між сторонами договорів поставки сільськогосподарської продукції та харчових продуктів та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу.

