Комитет Рады предлагает принять за основу законопроект о защите от недобросовестных торговых практик

Комитет рекомендует принять за основу доработанный законопроект о защите от недобросовестных торговых практик.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел законопроект № 6068 и альтернативные к нему о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления благоприятных условий для товаропроизводителей при реализации пищевых продуктов и решил отклонить указанные альтернативы.

Как отметили в Раде, нормы указанных законопроектов направлены на урегулирование отношений между поставщиками и покупателями пищевых продуктов, а также на имплементацию в национальное законодательство норм некоторых Директив Европейского парламента и Совета.

По результатам обсуждения члены Комитета указали, что на сегодняшний день существует необходимость принятия соответствующего законопроекта, однако не в предложенных редакциях.

В связи с этим в рамках работы над системным законопроектом по имплементации Директивы ЕС о недобросовестных торговых практиках Комитет провел ряд мероприятий: заседания Рабочей группы, публичное обсуждение и круглый стол на тему: «Недобросовестные торговые практики: имплементация Директивы ЕС 2019/633 в Украине» с привлечением ключевых стейкхолдеров отрасли, профильных ассоциаций и экспертов.

Глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман представила результаты длительной работы. Состоялось более десятка встреч и обсуждений конкретных проблемных вопросов взаимоотношений и поиска путей их решения.

По ее словам, одним из практических результатов этой работы стало подписание в апреле 2023 года Меморандума о обеспечении стабильной работы цепочки поставок пищевых продуктов в условиях военного положения. Документом, в частности, установлен максимальный 30-дневный срок расчетов по договорам поставки базовых пищевых продуктов отечественного производства.

Кроме того, на сайте Комитета и веб-портале Верховной Рады было проведено публичное обсуждение предложенных изменений в законодательство относительно защиты от недобросовестных торговых практик. По результатам обсуждения поступили десятки предложений, которые были проработаны с учетом позиций всех ключевых стейкхолдеров.

По итогам проведенной работы народные депутаты подготовили новую редакцию законопроекта, которую в Комитете назвали сбалансированной и системной. Документ согласуется с правом Европейского Союза, что подтверждено положительной экспертной оценкой Офиса Премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По итогам заседания Комитет принял решение отклонить указанные законопроекты и внести на рассмотрение Верховной Рады доработанный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты от недобросовестных торговых практик в отношениях между сторонами договоров поставки сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

