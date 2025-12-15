  1. В Україні
  2. / Фото

У Хусті відкрили нову сучасну будівлю районного суду, фото

20:13, 15 грудня 2025
Новобудова Хустського районного суду повністю відповідає сучасним європейським стандартам.
У Хусті відкрили нову сучасну будівлю районного суду, фото
Фото: dsa.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хусті відбулася урочиста церемонія відкриття нової адміністративної будівлі Хустського районного суду Закарпатської області. Про це повідомила ДСА.

Новобудова Хустського районного суду повністю відповідає сучасним європейським стандартам, призначена для максимально комфортного та безпечного обслуговування громадян і роботи колективу.

Нову будівлю для Хустського районного суду Закарпатської області зведено з дотриманням Державних будівельних норм України (ДБН); враховано вимоги щодо безпеки, енергоефективності, доступності для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

У якості почесних гостей, участь в урочистостому відкритті нового приміщення суду взяли:

тимчасово виконуючий обов’язки Державної судової адміністрації України Максим Пампура, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, членкиня Вищої ради правосуддя Юлія Бокова, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов та заступник голови Комітету Павло Павліш, народні депутати України, тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби судової охорони Петро Талпа, голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, а також голови та керівники апаратів місцевих судів, керівники правоохоронних органів Закарпатської області та представники органів місцевого самоврядування.

Як зазначив керівник Державної судової адміністрації України Максим Пампура, відкриття нової будівлі Хустського районного суду — значно більше, ніж просто подія. «Це — твердження віри у верховенство права та справедливість навіть у найважчі часи війни. Коли ворог цілить у нашу інфраструктуру, ми інвестуємо в будівництво та зміцнення державних інституцій. Суд має бути місцем, де і працівник судової системи, і громадянин, який звернувся сюди, мають почувати себе гідно, і сьогодні ми забезпечили таку можливість. Цей об'єкт є черговим кроком на шляху до європейського правосуддя», — підкреслив він.

Фото: dsa.court.gov.ua

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДСА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні планують створити Тимчасову слідчу комісію для боротьби з корупцією під час дії воєнного стану

Депутати пропонують створити комісію, яка перевірятиме використання ресурсів у сфері оборони, дотримання прав людини та антикорупційне законодавство.

Головний сервісний центр МВС пояснив, як нанести графічні символи на номерні знаки

Українське законодавство дозволяє власникам транспортних засобів додавати до індивідуального номерного знака не лише комбінацію символів, а й графічні елементи.

Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]