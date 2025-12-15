  1. В Україні

Практичний іспит з водіння: головна помилка, через яку провалюються з першої спроби

21:18, 15 грудня 2025
Через яку неочевидну помилку навіть підготовлені кандидати найчастіше отримують негативний результат на практичному іспиті.
Практичний іспит з водіння: головна помилка, через яку провалюються з першої спроби
Під час практичного іспиту в сервісних центрах МВС майбутні водії повинні продемонструвати не лише навички керування автомобілем, а й бездоганне знання та виконання Правил дорожнього руху. Однак саме дрібна, на перший погляд, деталь часто стає причиною негативного результату іспиту.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, найпоширеніша помилка на практичному іспиті — неввімкнений покажчик повороту. Через цю неуважність кандидати систематично втрачають шанс отримати водійське посвідчення з першої спроби.

Чому покажчик повороту критично важливий

Відповідно до пункту 9.2 Правил дорожнього руху України, водій зобов’язаний завчасно вмикати покажчики повороту перед:

  • початком руху;
  • перестроюванням;
  • поворотом або розворотом.

Це не формальність, а обов’язковий сигнал для інших учасників дорожнього руху, який напряму впливає на безпеку на дорозі. Ігнорування цієї вимоги на іспиті автоматично фіксується екзаменатором як порушення ПДР.

Коли кандидати забувають увімкнути поворотник найчастіше

За статистикою сервісних центрів, помилки з покажчиком повороту трапляються під час:

  • виїзду з місця зупинки або паркування;
  • руху заднім ходом;
  • об’їзду перешкоди;
  • перестроювання в потоці транспорту;
  • проїзду перехресть;
  • зупинки або постановки авто на стоянку.

Саме ці маневри є ключовими під час практичного іспиту та потребують максимальної концентрації.

Як уникнути провалу на іспиті з водіння

Фахівці радять виробити просту, але ефективну звичку — вмикати покажчик повороту автоматично перед будь-яким маневром, навіть якщо здається, що він очевидний. Такий підхід не лише допоможе успішно скласти іспит, а й стане основою безпечного водіння в реальних дорожніх умовах.

МВС сервісний центр МВС авто автомобіль

