Практический экзамен по вождению: главная ошибка, из-за которой проваливаются с первой попытки

Из-за какой неочевидной ошибки даже подготовленные кандидаты чаще всего получают отрицательный результат на практическом экзамене.

Во время практического экзамена в сервисных центрах МВД будущие водители должны продемонстрировать не только навыки управления автомобилем, но и безупречное знание и выполнение Правил дорожного движения. Однако именно мелкая, на первый взгляд, деталь часто становится причиной негативного результата экзамена.

По информации Главного сервисного центра МВД, самая распространенная ошибка на практическом экзамене — невключенный указатель поворота. Из-за этой невнимательности кандидаты систематически теряют шанс получить водительское удостоверение с первой попытки.

Почему указатель поворота критически важен

В соответствии с пунктом 9.2 Правил дорожного движения Украины, водитель обязан заблаговременно включать указатели поворота перед:

началом движения;

перестроением;

поворотом или разворотом.

Это не формальность, а обязательный сигнал для других участников дорожного движения, который напрямую влияет на безопасность на дороге. Игнорирование этого требования на экзамене автоматически фиксируется экзаменатором как нарушение ПДД.

Когда кандидаты чаще всего забывают включить поворотник

По статистике сервисных центров МВД, ошибки с указателем поворота случаются во время:

выезда с места остановки или парковки;

движения задним ходом;

объезда препятствия;

перестроения в транспортном потоке;

проезда перекрестков;

остановки или постановки автомобиля на стоянку.

Именно эти маневры являются ключевыми во время практического экзамена и требуют максимальной концентрации.

Как избежать провала на экзамене по вождению

Специалисты советуют выработать простую, но эффективную привычку — включать указатель поворота автоматически перед любым маневром, даже если кажется, что он очевиден. Такой подход не только поможет успешно сдать экзамен, но и станет основой безопасного вождения в реальных дорожных условиях.

