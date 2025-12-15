Судді з Британії оголосили догану за поширене відео в чаті WhatsApp — що сталося

Суддя поділилася відео, яке визнали потенційно образливим, а розслідування дійшло висновку, що її дії могли підірвати довіру до судової системи.

Судді з Великої Британії оголосили догану після того, як вона поділилася відео, зміст якого частина людей сприйняла як трансфобний. Розслідування дійшло висновку, що такі дії можуть підірвати довіру до судової системи. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Джейн Тейлор, суддя з південно-західної Англії (графство Девон), опублікувала у WhatsApp-чаті місцевої ради посилання на відео з YouTube. У ролику звучали висловлювання, які можуть бути образливими для трансгендерних людей.

Один із учасників чату звернув увагу, що мова у відео виглядає неприйнятною. У відповідь Тейлор заявила, що відео, на її думку, стосується лише питання одностатевих просторів (наприклад, роздягалень чи туалетів) і не є спрямованим проти трансгендерної спільноти.

Що сказала суддя

У своїх поясненнях суддя зазначила, що:

поділилася відео на прохання інших членів ради;

робила це як місцева радниця, а не як суддя;

не вважає відео трансфобним і не підтримує дискримінацію.

Скаргу на свої дії вона назвала політичною та такою, що, на її думку, має на меті обмежити обговорення складних суспільних тем.

Висновки розслідування

Офіційне розслідування дійшло висновку, що ситуація є серйозним дисциплінарним порушенням. У рішенні зазначено:

суддя, поширивши відео, фактично пов’язала себе з поглядами, які можуть сприйматися як трансфобні;

вона не оцінила, як це може виглядати з боку та які наслідки матиме;

її подальший захист цього вчинку показав нестачу обачності та розуміння своєї ролі як судді.

Яке рішення ухвалили

Суддя Високого суду, за погодженням із керівництвом судової системи та лордом-канцлером, оголосив Джейн Тейлор офіційну догану за неналежну поведінку.

