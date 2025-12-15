Судье из Британии объявили выговор за распространенное видео в чате WhatsApp — что произошло

Судья поделилась видео, которое признали потенциально оскорбительным, а расследование пришло к выводу, что ее действия могли подорвать доверие к судебной системе.

Судье из Великобритании объявили выговор после того, как она поделилась видео, содержание которого часть людей восприняла как трансфобное. Расследование пришло к выводу, что такие действия могут подорвать доверие к судебной системе. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Джейн Тейлор, судья из юго-западной Англии (графство Девон), опубликовала в WhatsApp-чате местного совета ссылку на видео с YouTube. В ролике звучали высказывания, которые могут быть оскорбительными для трансгендерных людей.

Один из участников чата обратил внимание, что язык в видео выглядит неприемлемым. В ответ Тейлор заявила, что видео, по ее мнению, касается только вопроса однополых пространств (например, раздевалок или туалетов) и не направлено против трансгендерного сообщества.

Что сказала судья

В своих объяснениях судья отметила, что:

поделилась видео по просьбе других членов совета;

делала это как местный советник, а не как судья;

не считает видео трансфобным и не поддерживает дискриминацию.

Жалобу на свои действия она назвала политической и такой, которая, по ее мнению, имеет целью ограничить обсуждение сложных общественных тем.

Выводы расследования

Официальное расследование пришло к выводу, что ситуация является серьезным дисциплинарным нарушением. В решении указано:

судья, распространив видео, фактически связала себя с взглядами, которые могут восприниматься как трансфобные;

она не оценила, как это может выглядеть со стороны и какие последствия будет иметь;

ее последующая защита этого поступка показала недостаток осмотрительности и понимания своей роли как судьи.

Какое решение приняли

Судья Высокого суда, по согласованию с руководством судебной системы и лордом-канцлером, объявил Джейн Тейлор официальный выговор за ненадлежащее поведение.

