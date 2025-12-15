Судье из Британии объявили выговор за распространенное видео в чате WhatsApp — что произошло
Судье из Великобритании объявили выговор после того, как она поделилась видео, содержание которого часть людей восприняла как трансфобное. Расследование пришло к выводу, что такие действия могут подорвать доверие к судебной системе. Об этом сообщает Law Gazette.
Что произошло
Джейн Тейлор, судья из юго-западной Англии (графство Девон), опубликовала в WhatsApp-чате местного совета ссылку на видео с YouTube. В ролике звучали высказывания, которые могут быть оскорбительными для трансгендерных людей.
Один из участников чата обратил внимание, что язык в видео выглядит неприемлемым. В ответ Тейлор заявила, что видео, по ее мнению, касается только вопроса однополых пространств (например, раздевалок или туалетов) и не направлено против трансгендерного сообщества.
Что сказала судья
В своих объяснениях судья отметила, что:
- поделилась видео по просьбе других членов совета;
- делала это как местный советник, а не как судья;
- не считает видео трансфобным и не поддерживает дискриминацию.
Жалобу на свои действия она назвала политической и такой, которая, по ее мнению, имеет целью ограничить обсуждение сложных общественных тем.
Выводы расследования
Официальное расследование пришло к выводу, что ситуация является серьезным дисциплинарным нарушением. В решении указано:
- судья, распространив видео, фактически связала себя с взглядами, которые могут восприниматься как трансфобные;
- она не оценила, как это может выглядеть со стороны и какие последствия будет иметь;
- ее последующая защита этого поступка показала недостаток осмотрительности и понимания своей роли как судьи.
Какое решение приняли
Судья Высокого суда, по согласованию с руководством судебной системы и лордом-канцлером, объявил Джейн Тейлор официальный выговор за ненадлежащее поведение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.