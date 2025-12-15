Як уникнути переохолодження — поради медиків

Медики зазначають, що без вчасної й належної допомоги переохолодження може призвести до смерті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переохолодження організму – гіпотермія. Це явище характеризується сильним падінням температури тіла, яке спричиняє негативні зміни стану організму. Воно призводить до порушення нормальних процесів обміну речовин і зниження здатності організму поповнювати втрати тепла.

Переохолодження може статися навіть за відносно теплої погоди (вище 4°C), якщо людина промокла, спітніла або довго перебувала на холодному вітрі. А з настанням морозів ризик переохолоджень та обморожень зростає ще більше.

Зниження температури тіла нижче 35°C негативно впливає на життєво важливі органи і системи – серце, мозок та легені. Без вчасної й належної допомоги переохолодження може призвести до смерті.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як уникнути переохолодження.

Серед них:

- Обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду.

- Одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу. Повітря, що потрапляє між шарами одягу, діє як ізоляція від холоду. Варто носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу.

- Обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри. Краще відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу.

- Змінювати мокрий одяг якомога швидше.

- Носити капелюх або пов’язку, яка повністю закриває вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду.

- Носити рукавиці, а не рукавички. Рукавиці забезпечують кращий захист.

- Носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Подумайте також про грілки для рук і ніг. Переконайтеся, що грілки для ніг не затягують чоботи й не обмежують приплив крові.

- Шукати тепле укриття, якщо ви помітили ознаки обмороження.

- Відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.

- Їсти добре збалансовану їжу й пам’ятати про водний баланс. Це допоможе вам зігрітися навіть перед тим, як вийти на мороз.

- Не перебувати довго в одній позі чи нерухомо. Фізичні вправи можуть допомогти вам зігрітися.

У обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що взимку під час війни важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим. У випадку надання першої медичної допомоги постраждалому з холодовою травмою чітко дотримуйтесь порядку надання допомоги, затвердженого МОЗ України:

- перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, оточуючих, постраждалого. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

- припиніть дію низької температури на постраждалого;

- заспокойте постраждалого та поясніть свої подальші дії;

- викличте екстрену медичну допомогу та дотримуйтеся вказівок диспетчера;

- усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістіть людину в тепле приміщення;

- зніміть із неї холодний, вологий одяг;

- якщо постраждалий при тямі, дайте йому безалкогольні теплі напої;

- накрийте постраждалого термопокривалом або покривалом;

- забезпечте постійний нагляд за ним до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

- при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

- за можливості зберіть у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію щодо обставин отримання травми. Всю отриману інформацію передайте фахівцям бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру.

«Якщо до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію», - додав обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.