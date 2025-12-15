Как избежать переохлаждения — советы медиков

Медики отмечают, что без своевременной и надлежащей помощи переохлаждение может привести к смерти.

Переохлаждение организма — гипотермия. Это явление характеризуется сильным снижением температуры тела, которое вызывает негативные изменения состояния организма. Оно приводит к нарушению нормальных процессов обмена веществ и снижению способности организма восполнять потери тепла.

Переохлаждение может произойти даже при относительно теплой погоде (выше 4 °C), если человек промок, вспотел или долго находился на холодном ветру. А с наступлением морозов риск переохлаждений и обморожений возрастает еще больше.

Снижение температуры тела ниже 35 °C негативно влияет на жизненно важные органы и системы — сердце, мозг и легкие. Без своевременной и надлежащей помощи переохлаждение может привести к смерти.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как избежать переохлаждения.

Среди них:

Ограничить время пребывания на улице в холодную, сырую или ветреную погоду.

Одеваться в несколько слоев свободной теплой одежды. Воздух, который попадает между слоями одежды, действует как изоляция от холода. Следует носить ветрозащитную и водонепроницаемую верхнюю одежду, чтобы защититься от ветра, снега и дождя.

Выбирать нательное белье, которое отводит влагу от кожи. Лучше отказаться от хлопкового, так как оно впитывает влагу.

Менять мокрую одежду как можно быстрее.

Носить шапку или повязку, полностью закрывающую уши. Тяжелые шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода.

Носить варежки, а не перчатки. Варежки обеспечивают лучшую защиту.

Носить носки и стельки, которые хорошо сидят, отводят влагу и обеспечивают изоляцию. Также стоит подумать о грелках для рук и ног. Убедитесь, что грелки для ног не стягивают обувь и не ограничивают приток крови.

Искать теплое укрытие, если вы заметили признаки обморожения.

Отказаться от алкоголя, если планируете находиться на улице в холодную погоду. Алкогольные напитки заставляют организм быстро терять тепло.

Питаться сбалансированно и помнить о водном балансе. Это поможет согреться еще до выхода на мороз.

Не находиться долго в одной позе или неподвижно. Физические упражнения могут помочь согреться.

В областном центре контроля и профилактики заболеваний отмечают, что зимой во время войны важно помнить об основных симптомах переохлаждения и понимать, как при необходимости оказать первую помощь себе или окружающим. В случае оказания первой медицинской помощи пострадавшему с холодовой травмой четко придерживайтесь порядка оказания помощи, утвержденного МОЗ Украины:

перед оказанием помощи убедитесь в отсутствии опасности для себя, окружающих и пострадавшего. Только после этого можно переходить к следующему шагу;

прекратите воздействие низкой температуры на пострадавшего;

успокойте пострадавшего и объясните свои дальнейшие действия;

вызовите экстренную медицинскую помощь и следуйте указаниям диспетчера;

устраните воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение;

снимите с него холодную, влажную одежду;

если пострадавший в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;

накройте пострадавшего термопокрывалом или одеялом;

обеспечьте постоянное наблюдение за ним до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;

при ухудшении состояния пострадавшего до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи;

при возможности соберите у пострадавшего или окружающих максимально возможную информацию об обстоятельствах получения травмы. Всю полученную информацию передайте специалистам бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или диспетчеру.

«Если до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни и при их отсутствии начните сердечно-легочную реанимацию», — добавил областной центр контроля и профилактики заболеваний.

