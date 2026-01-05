  1. В мире

Задержание Мадуро обрушило цены на нефть

11:30, 5 января 2026
Нефтяные котировки снизились, в то время как ОПЕК+ решила не менять стратегию добычи после событий в Венесуэле.
Фото: Reuters, нефтеперерабатывающий завод El Palito в Пуэрто-Кабелло
Мировые цены на нефть снизились на фоне роста геополитической неопределенности после операции США по задержанию главы Венесуэлы Николаса Мадуро. События вызвали новые ожидания относительно будущей добычи и экспорта нефти из страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами этого ресурса.

Как сообщает Financial Times, в понедельник стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,5% — до $60,44 за баррель. Американский эталон West Texas Intermediate подешевел на 0,6% — до $56,97 за баррель.

Несмотря на то что Венесуэла в настоящее время обеспечивает менее 1% мировой добычи нефти из-за санкций США и морской блокады, страна обладает около 17% подтвержденных мировых запасов. Это создает потенциал для существенного роста поставок в случае изменения политической ситуации.

Трейдеры в настоящее время оценивают возможные последствия вмешательства США для глобального нефтяного рынка. Аналитики в то же время предупреждают о риске формирования избытка предложения сырой нефти в ближайшие годы.

Основательница Energy Aspects Амрита Сен отметила, что рынки в основном ожидают снижения цен, поскольку вмешательство США может открыть путь к возвращению дополнительных венесуэльских объемов на мировой рынок. Аналитик MST Financial Сол Кавоник добавил, что трейдеры все меньше реагируют на геополитические риски, которые не приводят к реальным перебоям в поставках.

Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть в 2026 году. В то же время ОПЕК+ во время планового обновления политики не объявила об изменении стратегии. Восемь стран-участниц, в частности Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ, договорились продлить паузу в наращивании добычи как минимум до апреля.

В краткосрочной перспективе добыча нефти в Венесуэле может еще больше сократиться из-за ограничения импорта сырья, необходимого для экспорта тяжелой нефти. В то же время в среднесрочном периоде рынок ожидает роста поставок из страны.

На этом фоне фьючерсы на американские фондовые индексы выросли: S&P 500 прибавил 0,1%, а Nasdaq 100 — 0,4%.

