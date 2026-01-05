Задержание Мадуро обрушило цены на нефть
Мировые цены на нефть снизились на фоне роста геополитической неопределенности после операции США по задержанию главы Венесуэлы Николаса Мадуро. События вызвали новые ожидания относительно будущей добычи и экспорта нефти из страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами этого ресурса.
Как сообщает Financial Times, в понедельник стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,5% — до $60,44 за баррель. Американский эталон West Texas Intermediate подешевел на 0,6% — до $56,97 за баррель.
Несмотря на то что Венесуэла в настоящее время обеспечивает менее 1% мировой добычи нефти из-за санкций США и морской блокады, страна обладает около 17% подтвержденных мировых запасов. Это создает потенциал для существенного роста поставок в случае изменения политической ситуации.
Трейдеры в настоящее время оценивают возможные последствия вмешательства США для глобального нефтяного рынка. Аналитики в то же время предупреждают о риске формирования избытка предложения сырой нефти в ближайшие годы.
Основательница Energy Aspects Амрита Сен отметила, что рынки в основном ожидают снижения цен, поскольку вмешательство США может открыть путь к возвращению дополнительных венесуэльских объемов на мировой рынок. Аналитик MST Financial Сол Кавоник добавил, что трейдеры все меньше реагируют на геополитические риски, которые не приводят к реальным перебоям в поставках.
Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть в 2026 году. В то же время ОПЕК+ во время планового обновления политики не объявила об изменении стратегии. Восемь стран-участниц, в частности Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ, договорились продлить паузу в наращивании добычи как минимум до апреля.
В краткосрочной перспективе добыча нефти в Венесуэле может еще больше сократиться из-за ограничения импорта сырья, необходимого для экспорта тяжелой нефти. В то же время в среднесрочном периоде рынок ожидает роста поставок из страны.
На этом фоне фьючерсы на американские фондовые индексы выросли: S&P 500 прибавил 0,1%, а Nasdaq 100 — 0,4%.
