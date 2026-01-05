  1. У світі

Затримання Мадуро обвалило ціни на нафту

11:30, 5 січня 2026
Нафтові котирування знизилися, тоді як ОПЕК+ вирішила не змінювати стратегію видобутку після подій у Венесуелі.
Фото: Reuters, нафтопереробний завод El Palito в Пуерто-Кабелло
Світові ціни на нафту знизилися на тлі зростання геополітичної невизначеності після операції США з затримання очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. Події викликали нові очікування щодо майбутнього видобутку та експорту нафти з країни, яка володіє найбільшими у світі запасами цього ресурсу.

Як повідомляє Financial Times, у понеділок вартість нафти марки Brent знизилася на 0,5% — до $60,44 за барель. Американський еталон West Texas Intermediate подешевшав на 0,6% — до $56,97 за барель.

Попри те що Венесуела нині забезпечує менш як 1% світового видобутку нафти через санкції США та морську блокаду, країна володіє близько 17% підтверджених світових запасів. Це створює потенціал для суттєвого зростання поставок у разі зміни політичної ситуації.

Трейдери наразі оцінюють можливі наслідки втручання США для глобального нафтового ринку. Аналітики водночас попереджають про ризик формування надлишку пропозиції сирої нафти у найближчі роки.

Засновниця Energy Aspects Амріта Сен зазначила, що ринки переважно очікують зниження цін, оскільки втручання США може відкрити шлях до повернення додаткових венесуельських обсягів на світовий ринок. Аналітик MST Financial Сол Кавонік додав, що трейдери дедалі менше реагують на геополітичні ризики, які не призводять до реальних перебоїв у постачанні.

Більшість аналітиків прогнозують подальше зниження цін на нафту у 2026 році. Водночас ОПЕК+ під час планового оновлення політики не оголосила про зміну стратегії. Вісім країн-учасниць, зокрема Саудівська Аравія, Росія та ОАЕ, домовилися продовжити паузу в нарощуванні видобутку щонайменше до квітня.

У короткостроковій перспективі видобуток нафти у Венесуелі може ще більше скоротитися через обмеження імпорту сировини, необхідної для експорту важкої нафти. Водночас у середньостроковому періоді ринок очікує зростання поставок із країни.

На цьому тлі ф’ючерси на американські фондові індекси зросли: S&P 500 додав 0,1%, а Nasdaq 100 — 0,4%.

США Венесуела Ніколас Мадуро нафта

